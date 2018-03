Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"975e3643-be93-41ec-a7fb-35576fd6943b","c_author":"Csurja Zsolt","category":"enesacegem","description":"A cégek már nemcsak jó fizetéssel, hanem számtalan extra szolgáltatással igyekeznek magukhoz csábítani a megfelelő munkaerőt. A jelentkezők pedig a hazai munkaerőhiány miatt válogathatnak a jobbnál jobb ajánlatok közül. ","shortLead":"A cégek már nemcsak jó fizetéssel, hanem számtalan extra szolgáltatással igyekeznek magukhoz csábítani a megfelelő...","id":"20180307_A_munkaerocsabitas_trukkjei_bolcsode_orvos_naptej_es_legkondicionalt_oltozo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=975e3643-be93-41ec-a7fb-35576fd6943b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e48f88-7e3f-483a-990c-46a0bc4fd124","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180307_A_munkaerocsabitas_trukkjei_bolcsode_orvos_naptej_es_legkondicionalt_oltozo","timestamp":"2018. március. 07. 18:15","title":"A munkaerő-csábítás trükkjei: bölcsőde, orvos, naptej és hűtött öltöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2827c2f-8f93-4c1a-b9cc-dfd930c16519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt is kibírta az iparunk, hogy az autógyáraknak nem indult kiemelkedően jól az év.","shortLead":"Azt is kibírta az iparunk, hogy az autógyáraknak nem indult kiemelkedően jól az év.","id":"20180307_Meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ipar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2827c2f-8f93-4c1a-b9cc-dfd930c16519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b234ec60-20f4-4b64-93cc-82d4748a2367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. március. 07. 09:31","title":"Meglepően jól teljesít a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","shortLead":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","id":"20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d535a0c-4bd3-4d18-8dc6-3a6a6df048da","keywords":null,"link":"/sport/20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","timestamp":"2018. március. 06. 11:35","title":"Király-mackóban feszíthetnek eztán a berliniek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Munkahelyek, gazdaság és határozottabb külpolitika a fókuszban.","shortLead":"Munkahelyek, gazdaság és határozottabb külpolitika a fókuszban.","id":"20180305_Merkel_munkahoz_lat_es_felemeli_a_hangjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2a17fd-4f0b-48ff-896f-9b5ba4917f35","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Merkel_munkahoz_lat_es_felemeli_a_hangjat","timestamp":"2018. március. 05. 20:59","title":"Merkel munkához lát, és felemeli a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f28702-cad0-46e0-b601-2a025edd4947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több, mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain belül, most viszont visszahozták az országon belülre az egészet.","shortLead":"Alig több, mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain...","id":"20180306_Harom_tonna_aranyat_hoztak_vissza_Matolcsyek_Magyarorszagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80f28702-cad0-46e0-b601-2a025edd4947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff9934-5e65-4269-a423-53976a933322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Harom_tonna_aranyat_hoztak_vissza_Matolcsyek_Magyarorszagra","timestamp":"2018. március. 06. 10:21","title":"Három tonna aranyat hoztak vissza Matolcsyék Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok a valóságot.","shortLead":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok...","id":"20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f96b6-206b-4a2c-9cf1-99a09595f9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 06. 06:41","title":"Hogy mennyi? 1900+ lóerős a horvátok elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu szerint az ügyészség igazoltnak látta a hírportál Szatmáry Kristóf családi cégének nyugtaadásával kapcsolatos állításait. A Magyar Idők viszont hírhamisítással vádolta meg hétvégén a 24.hu-t. ","shortLead":"A 24.hu szerint az ügyészség igazoltnak látta a hírportál Szatmáry Kristóf családi cégének nyugtaadásával kapcsolatos...","id":"20180306_a_magyar_idoknel_landolt_a_24hu_szatmary_kristfonak_irt_levele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81fc331-3a7a-4ff0-9628-07c916aaa82d","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_a_magyar_idoknel_landolt_a_24hu_szatmary_kristfonak_irt_levele","timestamp":"2018. március. 06. 19:16","title":"A Magyar Időknél landolt a 24.hu Szatmáry Kristfónak írt levele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]