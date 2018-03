Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok szobát foglaltak le a vizes vb szervezői, az üresen maradt szálláshelyek után pedig csak nehezen voltak hajlandóak fizetni a szállodáknak.","shortLead":"Túl sok szobát foglaltak le a vizes vb szervezői, az üresen maradt szálláshelyek után pedig csak nehezen voltak...","id":"20180308_Alig_akartak_kifizetni_a_vizes_vb_szervezoi_az_uresen_maradt_szallodai_szobakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9257c310-8c7f-4a63-8ac8-a8ba3b6436ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Alig_akartak_kifizetni_a_vizes_vb_szervezoi_az_uresen_maradt_szallodai_szobakat","timestamp":"2018. március. 08. 09:31","title":"Alig akarták kifizetni a vizes vb szervezői az üresen maradt szállodai szobákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b490cee-c7f3-40f8-ad78-86477173d4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a bajor sportkocsival egyszerre akár négy személy is nagyon gyorsan és élvezetesen eljuthat A-ból B-be.","shortLead":"Ezzel a bajor sportkocsival egyszerre akár négy személy is nagyon gyorsan és élvezetesen eljuthat A-ból B-be.","id":"20180307_itt_a_bmw_m8_gran_coupe_negy_ajto_es_650_loero","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b490cee-c7f3-40f8-ad78-86477173d4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc1d859-1ceb-434e-9bf5-26af37e9c789","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_itt_a_bmw_m8_gran_coupe_negy_ajto_es_650_loero","timestamp":"2018. március. 07. 10:21","title":"Itt a BMW M8 Gran Coupé: négy ajtó és 650 lóerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27bc83fa-e63d-4a89-b2f1-813d6dc83ada","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Ma már nem lehet szitokszó az offshore Magyarországon sem, hiszen a hazai szabályok megváltozása kvázi elismerése annak, hogy egy offshore cég alapításának oka elsősorban nem az adóelkerülés. Mivel már az adóparadicsomok is szolgáltatnak adatokat más országoknak, annak sem kell félnie, aki üzleti partnerként kerül kapcsolatba egy offshore céggel. ","shortLead":"Ma már nem lehet szitokszó az offshore Magyarországon sem, hiszen a hazai szabályok megváltozása kvázi elismerése...","id":"crystalgroup_20180305_Lehete_legalisan_offshore_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27bc83fa-e63d-4a89-b2f1-813d6dc83ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a745a9c5-376b-4f37-8529-0d2c6a3c8f81","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180305_Lehete_legalisan_offshore_cege","timestamp":"2018. március. 07. 07:02","title":"Lehet-e legálisan offshore cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","shortLead":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","id":"20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f96280-8766-4e28-911a-bf4f267b690b","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","timestamp":"2018. március. 07. 10:03","title":"Máris vádat emeltek a Frances McDormand Oscarját ellopó férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd29aec-443f-40cc-bd7d-58e0bc3c8da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180308_A_Kutyapart_bekemenetenek_jelszava_Le_a_demokraciaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bd29aec-443f-40cc-bd7d-58e0bc3c8da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8812d0-cd40-4ab4-b8c1-7cb3b304a60d","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_A_Kutyapart_bekemenetenek_jelszava_Le_a_demokraciaval","timestamp":"2018. március. 08. 12:22","title":"A Kutyapárt békemenetének jelszava: \"Le a demokráciával!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7036fe-7c1b-4e91-a129-76d862a80aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dicséretet és bírálatot is megfogalmazott az Európai Bizottság országjelentésében. A Fidesz szerint Brüsszel a magyar választásokat akarja befolyásolni, és migránsokat betelepíteni.","shortLead":"Dicséretet és bírálatot is megfogalmazott az Európai Bizottság országjelentésében. A Fidesz szerint Brüsszel a magyar...","id":"20180307_Brusszel_no_a_magyar_gazdasag_de_ennek_kevesen_orulhetnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7036fe-7c1b-4e91-a129-76d862a80aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961cd8e5-e0e6-4b18-bd81-87038d834647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Brusszel_no_a_magyar_gazdasag_de_ennek_kevesen_orulhetnek","timestamp":"2018. március. 07. 15:27","title":"Brüsszel: Nő a magyar gazdaság, de ennek kevesen örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetőnek tűnő álhírek és hihetetlennek tűnő, de teljesen valós információk is bőven keringtek a Facebookon az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetőnek tűnő álhírek és hihetetlennek tűnő, de teljesen valós információk is bőven keringtek a Facebookon az elmúlt...","id":"20180307_hoaxkviz_facebook_hirfolyam_26_ismeros_tesla_hungary","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3f1893-107c-4908-a18d-269d63384d6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_hoaxkviz_facebook_hirfolyam_26_ismeros_tesla_hungary","timestamp":"2018. március. 07. 07:02","title":"A Facebook a jövőben tényleg csak 26 ismerősünk bejegyzéseit mutatja meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2827c2f-8f93-4c1a-b9cc-dfd930c16519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt is kibírta az iparunk, hogy az autógyáraknak nem indult kiemelkedően jól az év.","shortLead":"Azt is kibírta az iparunk, hogy az autógyáraknak nem indult kiemelkedően jól az év.","id":"20180307_Meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ipar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2827c2f-8f93-4c1a-b9cc-dfd930c16519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b234ec60-20f4-4b64-93cc-82d4748a2367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Meglepoen_jol_teljesit_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. március. 07. 09:31","title":"Meglepően jól teljesít a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]