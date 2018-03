Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a61a485-096e-4b25-bdd7-32519e6da592","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a japán gyártó kompakt modelljének vadonatúj, immár harmadik generációs kiadása, amiből már nem készül dízel változat.","shortLead":"Megérkezett a japán gyártó kompakt modelljének vadonatúj, immár harmadik generációs kiadása, amiből már nem készül...","id":"20180307_ime_az_uj_toyota_auris_dizel_nincs_hibridbol_viszont_ketfele_is_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a61a485-096e-4b25-bdd7-32519e6da592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344131b1-3917-4fbe-b75c-fcc948ad3b69","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_ime_az_uj_toyota_auris_dizel_nincs_hibridbol_viszont_ketfele_is_van","timestamp":"2018. március. 07. 11:23","title":"Dízelgyilkos: íme az új Toyota Auris, ami kétféle hibrid változatban is támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarázatot találtak arra, hogy mi melegíti fel a Nap légkörét. A kérdés évtizedek óta nem hagyja nyugodni a kutatókat.","shortLead":"Magyarázatot találtak arra, hogy mi melegíti fel a Nap légkörét. ","id":"20180308_nap_legkore_plazmahullamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd181382-ae10-43aa-963f-75acb687667b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7566421-ade2-4585-88cd-4b8912788a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_nap_legkore_plazmahullamok","timestamp":"2018. március. 08. 08:03","title":"Megfejtették a Nap egyik titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeszes italok, dohányáruk, valamint az élelmiszerek drágultak legjobban az év elején, de így is az elmúlt 14 hónap legalacsonyabb inflációját mérték.","shortLead":"A szeszes italok, dohányáruk, valamint az élelmiszerek drágultak legjobban az év elején, de így is az elmúlt 14 hónap...","id":"20180308_Reg_nem_volt_ennyire_alacsony_a_magyar_inflacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd20a93-a2ff-4e93-8d79-6ca9b5a93f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07601f42-f54c-4e30-8b11-ab985be85446","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Reg_nem_volt_ennyire_alacsony_a_magyar_inflacio","timestamp":"2018. március. 08. 09:11","title":"Rég nem volt ennyire alacsony a magyar infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","shortLead":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","id":"20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47820d18-f347-4410-8f6e-8b98301e1932","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 07. 14:00","title":"Orbán újabb kampánymondása: minden család 12 ezret jóváírhat a gázszámlából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2fc404-07cf-44f8-8147-dd16ded7c9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János bécsi migránsozós videója miatt Konok Péter történész is megijedt. ","shortLead":"Lázár János bécsi migránsozós videója miatt Konok Péter történész is megijedt. ","id":"20180307_Konok_Peter_Egyaltalan_nem_szeretnek_lazarjanosokat_latni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d2fc404-07cf-44f8-8147-dd16ded7c9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdab41d-7058-4ea8-b74a-10a0d60b852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Konok_Peter_Egyaltalan_nem_szeretnek_lazarjanosokat_latni","timestamp":"2018. március. 07. 12:20","title":"Konok Péter a bécsi videóról: \"Egyáltalán nem szeretnék lázárjánosokat látni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f266c998-b553-444f-805f-0a7516942bea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatkert nagyon sajnálja, de azért megjegyzi, hogy kiírták, a látogatók nem adhatnak cigarettát az állatoknak.","shortLead":"Az állatkert nagyon sajnálja, de azért megjegyzi, hogy kiírták, a látogatók nem adhatnak cigarettát az állatoknak.","id":"20180307_Cigarettazo_orangutant_filmeztek_le_Indonezia_rosszhiru_allatkertjeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f266c998-b553-444f-805f-0a7516942bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d86f78e-0942-4f28-96f8-ad7eb04f676c","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Cigarettazo_orangutant_filmeztek_le_Indonezia_rosszhiru_allatkertjeben","timestamp":"2018. március. 07. 16:58","title":"Cigarettázó orangutánt filmeztek le Indonézia rosszhírű állatkertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb85b52-44d2-4442-9de2-b892c1916ab7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környező autókat beborítja a pernye. ","shortLead":"A környező autókat beborítja a pernye. ","id":"20180307_Video_Igy_oltjak_a_kigyulladt_Soroksari_uti_raktarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb85b52-44d2-4442-9de2-b892c1916ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c738462-0fcb-4bc1-bfbf-1658dfb16e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Video_Igy_oltjak_a_kigyulladt_Soroksari_uti_raktarat","timestamp":"2018. március. 07. 07:46","title":"Videó: Így oltották a kigyulladt Soroksári úti raktárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt viszont továbbra sem árulják el, pontosan milyen hatóanyagot használtak a támadók. ","id":"20180308_Brit_kemugy_nagyon_ritka_idegmerget_hasznaltak_a_merenylok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271f6d51-dbbe-4c96-aeaa-040a8c7917ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Brit_kemugy_nagyon_ritka_idegmerget_hasznaltak_a_merenylok","timestamp":"2018. március. 08. 10:15","title":"Brit kémügy: \"nagyon ritka\" idegmérget használtak a merénylők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]