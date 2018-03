Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f140fb87-9927-4a76-94fa-7de8d6473536","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tartott sokáig a kirgiz TezJet légitársaság egyik AVRO RJ-85-ös gépének minapi repülése. A Biskekből felszállt, s egy dél-kirgíziai városba tartó repülő egyik hajtőműve az utasok szeme láttára gyulladt ki, majd kezdett szétesni.\r

\r

","shortLead":"Nem tartott sokáig a kirgiz TezJet légitársaság egyik AVRO RJ-85-ös gépének minapi repülése. A Biskekből felszállt, s...","id":"20180308_Remulet_a_fedelzetenhajtomu_a_szarnyon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f140fb87-9927-4a76-94fa-7de8d6473536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98902d87-4d7c-42ae-b741-52fa77425b43","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Remulet_a_fedelzetenhajtomu_a_szarnyon","timestamp":"2018. március. 08. 12:57","title":"Rémület a fedélzeten, széteső hajtómű a szárnyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ff8c21-3ce9-4210-8822-68ed29f3b998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületen belüli szintek és a faszerkezetek leszakadtak.","shortLead":"Az épületen belüli szintek és a faszerkezetek leszakadtak.","id":"20180307_eletveszelyes_a_ferencvarosban_kiegett_raktar_de_osszedolni_nem_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ff8c21-3ce9-4210-8822-68ed29f3b998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ec3f48-19e5-402e-bc8a-1f2cdc669f16","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_eletveszelyes_a_ferencvarosban_kiegett_raktar_de_osszedolni_nem_fog","timestamp":"2018. március. 07. 14:22","title":"Életveszélyes a Ferencvárosban kiégett raktár, de összedőlni nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20addd-4231-4ed7-a286-d5e890323b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmentéssel végződött a segédhernyó-saga.","shortLead":"Felmentéssel végződött a segédhernyó-saga.","id":"20180308_Jogeros_Zsiga_Marcell_vesztett_Tota_W_Arpaddal_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc20addd-4231-4ed7-a286-d5e890323b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d4419-fbda-42aa-9367-f44b63a2cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Jogeros_Zsiga_Marcell_vesztett_Tota_W_Arpaddal_szemben","timestamp":"2018. március. 08. 12:20","title":"Jogerős: Zsiga Marcell vesztett Tóta W. Árpáddal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó már egyáltalán nem a vezetési élményről szól. Hanem az önvezetésről és a hangtalan suhanásról. ","shortLead":"Ez az autó már egyáltalán nem a vezetési élményről szól. Hanem az önvezetésről és a hangtalan suhanásról. ","id":"20180307_mar_kormany_sincs_a_sivar_muszerfal_fogalmat_ujradefinialo_uj_volkswagenben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af709bb4-2e38-40e3-bede-3adc679c0ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb8b4a3-7713-4d99-9011-76a0a4eed164","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_mar_kormany_sincs_a_sivar_muszerfal_fogalmat_ujradefinialo_uj_volkswagenben","timestamp":"2018. március. 07. 16:21","title":"Már kormány sincs a sivár műszerfal fogalmát újradefiniáló új Volkswagenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6322f-40ac-4794-bd6b-950e59f9b704","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatást igénylő nő azt mondta, hogy azért költöztek a vendégházba, mert a sajátjuk leégett. Az ügyészség szerint ez nem volt igaz, albérletbe adták ki ugyanis a lakást.","shortLead":"A támogatást igénylő nő azt mondta, hogy azért költöztek a vendégházba, mert a sajátjuk leégett. Az ügyészség szerint...","id":"20180306_vendeghazra_adott_tamogatassal_ugyeskedtek_nograd_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c6322f-40ac-4794-bd6b-950e59f9b704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290842da-6c4f-4547-9111-ffc1d198c1eb","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_vendeghazra_adott_tamogatassal_ugyeskedtek_nograd_megyeben","timestamp":"2018. március. 06. 20:25","title":"Vendégházra adott támogatással ügyeskedtek Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitába keveredett egy aláírás miatt a Kétfarkú Kutya Párt és a DK, megszólalt az aláíró is, akinek elmondása alapján tényleg visszaélt adataival a Gyurcsány vezette párt Szentendrén.","shortLead":"Vitába keveredett egy aláírás miatt a Kétfarkú Kutya Párt és a DK, megszólalt az aláíró is, akinek elmondása alapján...","id":"20180307_A_Kutyapart_a_DKnal_is_talalt_hamis_alairast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad612ce-887e-4fb2-97da-ef0e813fae70","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_A_Kutyapart_a_DKnal_is_talalt_hamis_alairast","timestamp":"2018. március. 07. 13:50","title":"Egyre bonyolódik a sztori a Kutyapárt és a DK között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","shortLead":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","id":"20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f96280-8766-4e28-911a-bf4f267b690b","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","timestamp":"2018. március. 07. 10:03","title":"Máris vádat emeltek a Frances McDormand Oscarját ellopó férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel egy kosárba kell betenni a telefonokat, a kosarat pedig kulcsra zárt szekrényben őrzi a portás jövő héttől. ","shortLead":"Reggel egy kosárba kell betenni a telefonokat, a kosarat pedig kulcsra zárt szekrényben őrzi a portás jövő héttől. ","id":"20180307_Kitiltjak_a_mobiltelefonokat_egy_hatvani_altalanos_iskolabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc129361-0489-4a5a-bbd2-fa865c26c4e3","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Kitiltjak_a_mobiltelefonokat_egy_hatvani_altalanos_iskolabol","timestamp":"2018. március. 07. 19:39","title":"Kitiltják a mobiltelefonokat egy hatvani általános iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]