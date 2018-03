Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A V18 csoport elállt a korábban tervezett szakpolitikai vitáktól, de április elején tartana egy nagy listavezetői vitát.","shortLead":"A V18 csoport elállt a korábban tervezett szakpolitikai vitáktól, de április elején tartana egy nagy listavezetői vitát.","id":"20180309_Lenne_lehetosege_a_vitara_a_Fidesznek_de_valaszra_sem_meltattak_a_szervezoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc77c44e-c427-4178-881b-b47c47ac4d11","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Lenne_lehetosege_a_vitara_a_Fidesznek_de_valaszra_sem_meltattak_a_szervezoket","timestamp":"2018. március. 09. 12:51","title":"Lenne lehetősége a vitára a Fidesznek, de válaszra sem méltatta a szervezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa65f-3853-4efd-b92c-c26c085c1604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Orbán-kormány oktatáspolitikájába lassan mindenki – az oktatás szereplői, a szülők, szakszervezetek is – beletörődött, pedig az katasztrofális változásokat hozott – állítja Radó Péter.\r

\r

","shortLead":"Az Orbán-kormány oktatáspolitikájába lassan mindenki – az oktatás szereplői, a szülők, szakszervezetek is –...","id":"20180308_Rado_Peter_A_moralisan_lezullott_kormany_moralis_valsagba_taszitotta_az_oktatas_szereploit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa65f-3853-4efd-b92c-c26c085c1604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab8d9f5-dae4-4ae2-909e-20c3a39f912e","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Rado_Peter_A_moralisan_lezullott_kormany_moralis_valsagba_taszitotta_az_oktatas_szereploit","timestamp":"2018. március. 08. 12:23","title":"Radó Péter: A morálisan lezüllött kormány morális válságba taszította az oktatás szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a bőnyi kijárat előtt történt, és az utolsó hírek szerint 4-5 kilométeres a torlódás.","shortLead":"A baleset a bőnyi kijárat előtt történt, és az utolsó hírek szerint 4-5 kilométeres a torlódás.","id":"20180309_karambolozo_kamionok_miatt_van_nagy_dugo_az_m1esen_budapest_fele","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde72532-6295-48c6-866e-07ebb931ec2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_karambolozo_kamionok_miatt_van_nagy_dugo_az_m1esen_budapest_fele","timestamp":"2018. március. 09. 07:42","title":"Karambolozó kamionok miatt van nagy dugó az M1-esen Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Castle Bravo fedőnevet viselő teszt a tudósokat is meglepte: 6 megatonnás robbanásra számítottak, de 15 megatonnás lett a detonáció. 18 ezer négyzetkilométer lett sugárfertőzött.","shortLead":"A Castle Bravo fedőnevet viselő teszt a tudósokat is meglepte: 6 megatonnás robbanásra számítottak, de 15 megatonnás...","id":"20180309_amerika_kiserleti_atomrobbantas_videon_castle_bravo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e53133-8bea-4118-91ea-f26a03cee2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_amerika_kiserleti_atomrobbantas_videon_castle_bravo","timestamp":"2018. március. 09. 08:03","title":"1000x erősebb a hiroshimainál: íme egy 63 évig titkolt videó az USA eddigi legerősebb atomrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786a79f-451f-4928-b931-fb84f42ac089","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válás okairól senki nem beszél, állítólag kampánytechnikai nézetkülönbségek adódtak.","shortLead":"A válás okairól senki nem beszél, állítólag kampánytechnikai nézetkülönbségek adódtak.","id":"20180308_Ron_Werber_otthagyta_az_LMPt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9786a79f-451f-4928-b931-fb84f42ac089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a2b9a1-13ae-450b-9522-a27d66024692","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Ron_Werber_otthagyta_az_LMPt","timestamp":"2018. március. 08. 15:25","title":"Ron Werber otthagyta az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae035c2-70b4-4dcf-aee7-027058ecfdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Guruló kiskert az úton, amely CO2-t lélegzik és még elektromosságot is termel közben.","shortLead":"Guruló kiskert az úton, amely CO2-t lélegzik és még elektromosságot is termel közben.","id":"20180308_Goodyear_abroncs_ami_lelegzik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae035c2-70b4-4dcf-aee7-027058ecfdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab648b-7f51-44d6-9aec-931006aad639","keywords":null,"link":"/cegauto/20180308_Goodyear_abroncs_ami_lelegzik","timestamp":"2018. március. 08. 10:49","title":"Olyan autóabroncsot mutatott be a Goodyear, ami tisztítja a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb6914e-d3f3-4051-8cbc-bfc367491ac1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tata legfrissebb újdonsága láttán vélhetően még a nagy és neves gyártók designerei is elismerően csettintenek.","shortLead":"A Tata legfrissebb újdonsága láttán vélhetően még a nagy és neves gyártók designerei is elismerően csettintenek.","id":"20180309_indiaban_is_tudnak_szemrevalo_autot_kesziteni_retteghet_a_vw_golf_es_a_tarsai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb6914e-d3f3-4051-8cbc-bfc367491ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f7f5cb-4cc4-40aa-ac26-6b7dcf931551","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_indiaban_is_tudnak_szemrevalo_autot_kesziteni_retteghet_a_vw_golf_es_a_tarsai","timestamp":"2018. március. 09. 14:21","title":"Indiában is tudnak szemrevaló autót készíteni: retteghet a VW Golf és a társai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító felvonófajta.","shortLead":"A Fonódó blog szerint legalább három, de akár hat állomáson is megjelenhet a felújítás után a Budapesten újnak számító...","id":"20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acad245-677f-4ce8-a468-a7ac9d93a9f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba48ee-236a-4a2a-a741-c00d7d337fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_ugy_tunik_harom_metroallomason_biztos_lesz_ferdekabinos_lift","timestamp":"2018. március. 09. 12:48","title":"Úgy tűnik, három metróállomáson biztos lesz ferdekabinos lift","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]