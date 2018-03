Hivatalosan már március 17-én megnyitnak a húsvéti vásárok Bécsben. A legnagyobb immár 16. alkalommal a legszebb barokk környezetben a Schönnbrunni kastélynál, ahol 60 kézműves ajándékkínálatából és ínyenc falatokból válogathatnak az odalátogatók. A gyerekeket a húsvéti nyuszi-műhelybe várják (Osterhasenwerkstatt), ahol nem csak keresni lehet a tojásokat és nyuszikat, de meg is formázni marcipánból, és kitanulhatják a virágkötést, dekoráció készítést is, amíg a szüleik valamelyik élő dzsesszkoncertet hallgatják.

© Eurocomm

A 17. kerületi Kalvarienbergfest sem csak a húsvéti vásárfiák tárháza, kreatív alkotóműhelyekkel, előadásokkal és szintén élő zenével várja a látogatókat. Itt külön program a nyugdíjasoknak.

Érdemes a Pratert is felkeresni, ahol különböző ingyenes programot kínálnak a kisgyermekes családoknak. A húsvéti ünnepi eseménysorozat keretein belül a gyerekek pecséteket gyűjthetnek a programpontokon, amiket később az élménypark játékainak kipróbálására válthatnak be. Aki az összes állomás feladatát teljesíti, részt vehet a Prater nagy nyereményjátékán is.

Aki inkább a hagyományőrző osztrák vásárok hangulatára vágyik, az Bécs óvárosában, a Freyung téri Altwiener Ostermarkton meg is találja. Itt Európa legnagyobb tojáskollekciójából, több mint 40 ezer hímes tojásból válogathat. Gasztronautáknak hagyományos osztrák specialitások a húsvéti kalácstól (Osterpinze) a húsvéti báránysültig.

© Eurocomm

Nem messze ettől a tértől található az Am Hof vásár, ahol szintén fellelhető a tradicionális húsvéti kellékek teljes tárháza. Itt sem marad éhen-szomjan senki, felvonulnak a hétköznapi street-foodosok.

Schönbrunni kastély húsvéti vásár:

2018. március 17 – április 2., minden nap 10 és 18 óra között

www.ostermarkt.co.at