[{"available":true,"c_guid":"f41dffb7-873c-4505-9a92-542527835a08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflix és az Obama-házaspár tárgyalnak egy új műsor elindításáról. A pontos formátumról még nem szivárogtak ki információk, de vélhetően Obama nem az új sorozatán keresztül akarja majd a Trump-kormányzatot kritizálni. ","shortLead":"A Netflix és az Obama-házaspár tárgyalnak egy új műsor elindításáról. A pontos formátumról még nem szivárogtak ki...","id":"20180309_Exkluziv_musora_lenne_Obamaeknak_a_Netflixen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41dffb7-873c-4505-9a92-542527835a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d2f398-5145-408a-8017-6fd3ca4ec3d4","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Exkluziv_musora_lenne_Obamaeknak_a_Netflixen","timestamp":"2018. március. 09. 19:43","title":"Exkluzív műsora lesz Obamáéknak a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d07818-ad60-44f5-a37f-1e7ce221d919","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Agustin Marchesin kapusnak az utolsó, de tényleg a legutolsó pillanatban sikerült kivédenie egy fél pályáról érkező bombát.","shortLead":"Agustin Marchesin kapusnak az utolsó, de tényleg a legutolsó pillanatban sikerült kivédenie egy fél pályáról érkező...","id":"20180309_Alighanem_az_evszazad_menteset_mutatta_be_ez_a_mexikoi_kapus__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d07818-ad60-44f5-a37f-1e7ce221d919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f534b3-4c73-45fc-a87d-fa2f2eaf752d","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Alighanem_az_evszazad_menteset_mutatta_be_ez_a_mexikoi_kapus__video","timestamp":"2018. március. 09. 13:18","title":"Alighanem az évszázad mentését mutatta be ez a mexikói kapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint hiába adott új lendületet a hódmezővásárhelyi időközi választás az ellenzéki pártoknak, a várva várt koordinált jelöltállítás el fog maradni. Ezt a politikai elemző az alábbiakkal indokolja. ","shortLead":"Török Gábor szerint hiába adott új lendületet a hódmezővásárhelyi időközi választás az ellenzéki pártoknak, a várva...","id":"20180309_Torok_Gabor_megmondja_miert_fogja_elszurni_az_ellenzek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e252974-e9ef-42e7-b22b-35b781ed183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e03c25-ca0a-4f66-97ce-4463f73a010d","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Torok_Gabor_megmondja_miert_fogja_elszurni_az_ellenzek","timestamp":"2018. március. 09. 18:10","title":"Török Gábor megmondja, miért fogja elszúrni az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agrártárcánál nem nézik, ki mit csinált szabadidejében, legyen az vadászat, vagy moziba járás – ezt reagálta az Földművelésügyi Minisztérium arra, hogy a Magyar Nemzet szerint a tárca egykori főosztályvezetője többször elkísérte vadászataira Semjén Zsoltot.\r

\r

","shortLead":"Az agrártárcánál nem nézik, ki mit csinált szabadidejében, legyen az vadászat, vagy moziba járás – ezt reagálta...","id":"20180309_Semjenugy_a_Foldmuvelesugyi_Miniszterium_nem_foglalkozik_a_munkatarsai_szabadidejevel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4185e4f0-4315-45f5-ae89-8d3c8b6e460d","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Semjenugy_a_Foldmuvelesugyi_Miniszterium_nem_foglalkozik_a_munkatarsai_szabadidejevel","timestamp":"2018. március. 09. 15:53","title":"Semjén-ügy: a Földművelésügyi Minisztérium nem foglalkozik a munkatársai szabadidejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére Dancsó József érkezett. Előbbit Rogán bizalmasának tartják, utóbbi a Magyar Államkincstárat vezette korábban és volt Orosháza polgármestere is. De nem ez az egyetlen változás.","shortLead":"A Szijjártó Péter által felügyelt Eximbanknál nagy a jövés-menés, Puskás András a Budapest Bankhoz távozott, helyére...","id":"20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6780d526-ee35-4ecb-80ba-143f58815893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eee0cae-c671-41e7-a471-5035313f1285","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Tavaly_meg_sorosozott_most_az_Eximbank_egyik_igazgatoja","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Tavaly még sorosozott, most az Eximbank egyik igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AC Milan labdarúgócsapatával 1989-ben és 1990-ben BEK-győztes Arrigo Sacchi szerint önmagában Neymar megszerzése nem elég, hogy a Paris Saint-Germaint nagy klubbá tegye.","shortLead":"Az AC Milan labdarúgócsapatával 1989-ben és 1990-ben BEK-győztes Arrigo Sacchi szerint önmagában Neymar megszerzése nem...","id":"20180310_Arrigo_Sacchi_Neymar_nem_egy_projekt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305465c5-d496-4bff-8b24-1c4d58c4ee5a","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Arrigo_Sacchi_Neymar_nem_egy_projekt","timestamp":"2018. március. 10. 09:05","title":"Arrigo Sacchi: Neymar nem egy projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200cd519-a6ff-4e8a-a544-63bb619c10b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehangolt rendőri együttműködés keretében holland és finn rendőrök elfogták egy 37 tagú, kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tagjait - közölte az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust) ","shortLead":"Összehangolt rendőri együttműködés keretében holland és finn rendőrök elfogták egy 37 tagú, kábítószer-kereskedelemmel...","id":"20180308_Hollandfinn_kabitoszer_megarazzia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200cd519-a6ff-4e8a-a544-63bb619c10b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8cf6c2-11d7-47c1-bea1-61cb75e450a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Hollandfinn_kabitoszer_megarazzia","timestamp":"2018. március. 08. 20:01","title":"Holland-finn kábítószer megarazzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most valahogy egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely meg Bécs után\" – mondta Tarlós István mai sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"\"Lehet, hogy vannak nekünk is olyan barátaink, akiknek most valahogy egy kicsit pihenni kéne Hódmezővásárhely meg Bécs...","id":"20180308_Tarlos_kicsit_pihenni_kuldene_Lazart_a_becsi_videoja_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2583ae5d-5b5c-4898-ab17-22682bc52ff4","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Tarlos_kicsit_pihenni_kuldene_Lazart_a_becsi_videoja_utan","timestamp":"2018. március. 08. 19:33","title":"Tarlós kicsit pihenni küldené Lázárt a bécsi videója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]