Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a Déli-sarki pingvinek is tudják, ha kamerát látnak, szelfizni kell.\r

","shortLead":"Már a Déli-sarki pingvinek is tudják, ha kamerát látnak, szelfizni kell.\r

","id":"20180309_Szelfizo_pingvinek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c0a00e-083f-44f6-8c8a-5b185c4df66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34dab78-b983-4b65-aaae-49cb071df176","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Szelfizo_pingvinek","timestamp":"2018. március. 09. 06:26","title":"Szelfiző pingvinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház után a nappalikat célozhatja meg a volt amerikai elnök.","shortLead":"A Fehér Ház után a nappalikat célozhatja meg a volt amerikai elnök.","id":"20180310_Tevesorozat_keszulhet_Obamaekkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3495a6-4b22-4b16-b661-f368748ecd48","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Tevesorozat_keszulhet_Obamaekkal","timestamp":"2018. március. 10. 08:19","title":"Tévésorozat készülhet Obamáékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","shortLead":"A párt videójában nem menekültek vannak, teljesen másról forgatott videót.","id":"20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfea146b-53ab-4791-a938-5ba5c74daa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b1b9da-38ab-4423-9bc0-b4db78365a33","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_A_Momentum_is_kiment_Becsbe_de_ok_teljesen_mast_lattak_mint_Lazar","timestamp":"2018. március. 09. 12:11","title":"A Momentum is kiment Bécsbe, de teljesen mást látott, mint Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","shortLead":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","id":"20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f282d-db74-4e27-9b7d-353ea27d65fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","timestamp":"2018. március. 10. 09:33","title":"Egytonnás gólyafészket kellett renoválni – félő volt, hogy ledől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Lassan lejár a magánkiadók által kínált tankönyvek engedélye, és az érintettek nem tudják, mi vár rájuk. A problémát fokozza az új alaptanterv bevezetése. Irányváltásra azonban a NER egyik büszkeségében, az erőből átvitt tankönyves államosításban remény sincs. Magyar kiadók inkább külföldön kamatoztatják tudásukat.","shortLead":"Lassan lejár a magánkiadók által kínált tankönyvek engedélye, és az érintettek nem tudják, mi vár rájuk. A problémát...","id":"20180309_Az_iden_valhat_teljesse_a_tankonyvpiaci_allamositas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645bcc38-cd2b-4bcd-9b07-6a2de0619c25","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Az_iden_valhat_teljesse_a_tankonyvpiaci_allamositas","timestamp":"2018. március. 09. 06:30","title":"Az Orbán-terv működik, a magyar kiadók inkább külföldi diákokat gazdagítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e8f500-5fea-4b22-8d4c-07dfd98bab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan Navara többször megpördült a földön, mire sikerült megállnia az út szélénél.","shortLead":"A Nissan Navara többször megpördült a földön, mire sikerült megállnia az út szélénél.","id":"20180310_biztonsagi_ov_baleset_nissan_navara_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e8f500-5fea-4b22-8d4c-07dfd98bab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174cfd58-a1b5-4b19-aaf9-7458e6a88ff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_biztonsagi_ov_baleset_nissan_navara_video","timestamp":"2018. március. 10. 04:01","title":"Szokott biztonsági öv nélkül autózni? Ha ezt a videót megnézi, többé nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7344-8b96-43c6-ad26-ec9b5e02818d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Interjút adott a világbajnok exlabdarúgó, Gennaro Gattuso a FourFourTwo-nak, amelyben egyebek mellett a Rangersnél eltöltött 15 hónapjáról is beszélt. És arról, hogy a focistából lett botrányhős Paul Gascoigne már évekkel korábban is szeretett megbotránkoztató módon viselkedni.","shortLead":"Interjút adott a világbajnok exlabdarúgó, Gennaro Gattuso a FourFourTwo-nak, amelyben egyebek mellett a Rangersnél...","id":"20180309_Gattuso_Gascoigne_egyszer_belecsinalt_a_zoknimba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7344-8b96-43c6-ad26-ec9b5e02818d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e643bf-85b8-401c-afdd-5aa833701ab5","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Gattuso_Gascoigne_egyszer_belecsinalt_a_zoknimba","timestamp":"2018. március. 09. 14:35","title":"Gattuso: Gascoigne egyszer belecsinált a zoknimba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közéleti szempontból alighanem az év legparádésabb műsorkínálata állt össze.","shortLead":"Közéleti szempontból alighanem az év legparádésabb műsorkínálata állt össze.","id":"20180310_Andy_Vajna_tevejenek_musorkinalataba_lehetetlen_nem_belelatni_az_Eliosugyet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d73b2-c146-4d1b-b534-ac1e231fe48c","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Andy_Vajna_tevejenek_musorkinalataba_lehetetlen_nem_belelatni_az_Eliosugyet","timestamp":"2018. március. 10. 17:08","title":"Andy Vajna tévéjének műsorkínálatába lehetetlen nem belelátni az Elios-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]