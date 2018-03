Megérkezett Báró, a gólya őrhalmi fészkébe, írja a Sokszínűvidék. Báró mindig a legelsők között szokott megérkezni, tavaly is már március 3-án megérkezett. Ennek az az oka, hogy Afrika helyett Izraelben telel át, és ez neki sokezer km megtakarítást jelent. Most azonban sokat késett, és már a szakemberek is lemondtak róla, mert a GPS-e nem jelzett. Azonban vasárnap reggel a madár megérkezett a fészkébe, a webkamera előtt landolt.