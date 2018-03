Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak az NVB-nek.","shortLead":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak...","id":"20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58256fa0-17cc-4bb1-b01c-a79a609986d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","timestamp":"2018. március. 10. 16:02","title":"Szepessy rovott múltja miatt dobták vissza az Összefogás Párt listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","shortLead":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","id":"20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dce3f8-bafa-4a24-92fa-7116f5b8d0d7","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","timestamp":"2018. március. 10. 14:07","title":"Megszületett Messi harmadik gyermeke – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea099a-27d7-4c90-bcef-80166389a686","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt évek energetikai extraprofitjának 16 százalékát adja most vissza a kormány a választás előtti rezsicsökkentéssel – állítja Holoda Attila.","shortLead":"Az elmúlt évek energetikai extraprofitjának 16 százalékát adja most vissza a kormány a választás előtti...","id":"20180309_Orban_egykori_energiaszakembere_szerint_atveres_a_12_ezres_valasztasi_rezsicsokkentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beea099a-27d7-4c90-bcef-80166389a686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b48379-e4aa-4dff-ac4a-4a2d9b1694d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Orban_egykori_energiaszakembere_szerint_atveres_a_12_ezres_valasztasi_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 09. 17:12","title":"Orbán egykori energia-szakembere szerint átverés a 12 ezres választási rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia nagykövete nyitja meg a menetet. ","shortLead":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia...","id":"20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce27edd-aa2f-4e3c-8424-8b17c1b8c31c","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","timestamp":"2018. március. 09. 21:05","title":"Hollandia új nagykövete nyitja meg az áprilisi bringás felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892cb28e-321c-43bf-a080-553378f5226f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az idei Genfi Autószalon egyik legfurcsább autója ez a svájci járgány.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy az idei Genfi Autószalon egyik legfurcsább autója...","id":"20180310_citromdijat_erdemel_ez_az_eredetileg_porschenak_szuletett_hatkereku_szornyeteg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892cb28e-321c-43bf-a080-553378f5226f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27085971-28a2-4d11-b3e9-1502b6341812","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_citromdijat_erdemel_ez_az_eredetileg_porschenak_szuletett_hatkereku_szornyeteg","timestamp":"2018. március. 10. 06:41","title":"Citromdíjat érdemel ez az eredetileg Porschénak született hatkerekű szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdi meg kézbesíteni a nyugdíjasok Erzsébet-utalványát a Magyar Posta – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szombati budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A jövő héten kezdi meg kézbesíteni a nyugdíjasok Erzsébet-utalványát a Magyar Posta – mondta a család- és ifjúságügyért...","id":"20180310_A_jovo_heten_kezdodik_az_Erzsebetutalvanyok_kezbesitese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dd4c81-3ecd-4c3b-a846-85433360f372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_A_jovo_heten_kezdodik_az_Erzsebetutalvanyok_kezbesitese","timestamp":"2018. március. 10. 13:29","title":"A jövő héten kezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel fogyasztóvédelmi hatóság befejezte azt a vizsgálatot, amit a vaj árának jelentős emelkedése miatt indított.","shortLead":"A lengyel fogyasztóvédelmi hatóság befejezte azt a vizsgálatot, amit a vaj árának jelentős emelkedése miatt indított.","id":"20180310_Kartellvad_erte_az_Auchant_a_Lidlt_es_a_Tescot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7782027-8573-4083-9faa-5343a7e6d44c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kartellvad_erte_az_Auchant_a_Lidlt_es_a_Tescot","timestamp":"2018. március. 10. 08:26","title":"Kartellvád érte a lengyel Auchant, a Lidlt és a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bffe06c1-cd54-41c5-af2a-eb9207275585","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anya és gyermeke jól vannak – közölte pénteken a svéd királyi palota.","shortLead":"Anya és gyermeke jól vannak – közölte pénteken a svéd királyi palota.","id":"20180309_Kislanya_szuletett_Madeleine_sved_hercegnonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bffe06c1-cd54-41c5-af2a-eb9207275585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adae4ff-3bd5-40c7-87f0-0fcdb6d6234a","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Kislanya_szuletett_Madeleine_sved_hercegnonek","timestamp":"2018. március. 09. 15:53","title":"Kislánya született Madeleine svéd hercegnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]