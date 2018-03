Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","shortLead":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","id":"20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e677597-7dc9-4384-8733-4b2d2def8f57","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","timestamp":"2018. március. 12. 14:59","title":"Meglepő szerepre vállalkozhat a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ugyan melegebb lesz, mint ma, de akkor zivatarokra lehet számítani. Ma délen-délnyugaton 18-20 fok is lehet - előkerülhetnek végre a tavaszi ruhák.\r

\r

","shortLead":"Hétfőn ugyan melegebb lesz, mint ma, de akkor zivatarokra lehet számítani. Ma délen-délnyugaton 18-20 fok is lehet...","id":"20180311_A_tavasz_elso_igazan_szep_napja_varhato_ma_1820_fokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8984397e-c2d0-4c09-8d9e-0254373d5a86","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_tavasz_elso_igazan_szep_napja_varhato_ma_1820_fokkal","timestamp":"2018. március. 11. 08:12","title":"A tavasz első, igazán szép napja várható ma 18-20 fokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott országot és kormánypártot hagyva utódjára, Cyril Ramaphosára, akit Nelson Mandela a politikai örökösének tartott.","shortLead":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott...","id":"201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325449a1-f1f5-4c1a-ac94-44953a9effe0","keywords":null,"link":"/vilag/201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","timestamp":"2018. március. 11. 09:30","title":"Mandela messiásként várt örökösének a káoszból kell kivezetnie Dél-Afrikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfújta a harci kürtöket az Együtt, a párt szerint a lehető legszélesebb ellenzéki koordinálásra van szükség, és a legesélyesebb ellenzéki jelölt nem feltétlenül a legerősebb ellenzéki párt jelöltje. Az Együtt ugyanakkor erősen támad egyes ellenzéki pártokat.\r

\r

","shortLead":"Megfújta a harci kürtöket az Együtt, a párt szerint a lehető legszélesebb ellenzéki koordinálásra van szükség, és...","id":"20180311_Osszefogast_surget_az_Egyutt_es_savazza_az_ellenzeki_partokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f710d7-a74b-4eaf-8734-2b548b671a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Osszefogast_surget_az_Egyutt_es_savazza_az_ellenzeki_partokat","timestamp":"2018. március. 11. 10:01","title":"Összefogást sürget az Együtt, és savazza az ellenzéki pártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","shortLead":"Egy nemrégiben publikált kutatás szerint az Apple ID-k a legdrágábban kínált hozzáférések a pénzügyi szektoron kívül.","id":"20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e5eaaac-8c4c-4475-9e01-f3d604a401e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931fa609-8bf7-44b3-86d3-5236ab4c998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_apple_idk_ara_a_sotet_weben","timestamp":"2018. március. 12. 12:03","title":"iPhone-ja van? Jó drágán mérik a sötét weben az Apple ID-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0c15d-9e50-4c76-9393-b7a37e114670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_Barlangba_invital_Nemeth_Szilard","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0c15d-9e50-4c76-9393-b7a37e114670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d40e82-1318-4d52-a29c-4a8ef9458fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Barlangba_invital_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. március. 11. 16:32","title":"Kiránduljon üregekben Németh Szilárddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc358c76-bb57-4de0-9dd8-dc637513f06c","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítás azt mondja, ki kell adni, de a HVG-vel a Miniszterelnökség közölte, ez nem automatikus dolog, ráadásul ha vissza is adják, az \"nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését”.","shortLead":"A miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítás azt mondja, ki kell adni, de a HVG-vel a Miniszterelnökség közölte...","id":"201807__arisztokratak_mutargyai__restitucio__zsolnay__kincs_ami_nincs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc358c76-bb57-4de0-9dd8-dc637513f06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b9c5d2-c54e-4cd9-8dc1-eb37b8eb5749","keywords":null,"link":"/kultura/201807__arisztokratak_mutargyai__restitucio__zsolnay__kincs_ami_nincs","timestamp":"2018. március. 11. 11:00","title":"Lázár János vissza is adná az államosított műkincseket, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]