Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","shortLead":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","id":"20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61f98b0-5dd1-4a16-b07a-04f1862ddae0","keywords":null,"link":"/kultura/20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2018. március. 11. 17:37","title":"Rúdon pörögve hódítja meg a világot egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le Pen a szervezet kongresszusán. A politikus szerint a régi név sok választót elriaszt attól, hogy a tömörülésre szavazzon.","shortLead":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le...","id":"20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0dfa8-9b03-442f-a1a8-d3601d861135","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","timestamp":"2018. március. 11. 17:55","title":"Vége a Francia Nemzeti Frontnak, jön a Nemzeti Gyűlés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés, simán nyerni fog a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés...","id":"20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93410879-2c69-45f8-a4e8-f5165f442f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Budapest belvárosa a példa arra, mit tegyen az ellenzék, ha veszteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már a játékok kifejlesztőitől is elvárták, hogy közvetítsék a „helyes” ideológiát. A Kiscelli Múzeum nemrég nyílt tárlatának ez csak az egyik tanulsága. De ha valakinek tele a hócipője a tanulságokkal, akkor is játszhat egy jót a templomból kialakított kiállítóteremben.","shortLead":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már...","id":"20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0995c333-bf2a-4fce-b82e-6a891e53e1da","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","timestamp":"2018. március. 10. 20:00","title":"Játék és ideológia: amikor a hatalom megmondja, mit tehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt svéd céget.","shortLead":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt...","id":"201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74b583-c6fb-490a-870e-bc42389528d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","timestamp":"2018. március. 11. 10:00","title":"Új kottából fog játszani az eddig veszteséget veszteségre halmozó Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői fordulójában, New Yorkban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az MTI-nek.","shortLead":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői...","id":"20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c830fd5-fe5c-4ab9-8d50-1471977a3de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","timestamp":"2018. március. 12. 09:16","title":"Szijjártó elintézte, nem hangozhat el EU-s álláspont az ENSZ migrációs javaslatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]