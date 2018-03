Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21163ff7-e02b-4328-b049-07d7ff0409c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. ","shortLead":"Öt utasa meghalt, a pilóta az egyedüli túlélő. ","id":"20180312_A_folyoba_zuhant_egy_helikopter_New_Yorkban__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21163ff7-e02b-4328-b049-07d7ff0409c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1b64df-1b12-41e0-88f8-38227637841e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_folyoba_zuhant_egy_helikopter_New_Yorkban__video","timestamp":"2018. március. 12. 06:03","title":"A folyóba zuhant egy helikopter New Yorkban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","shortLead":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","id":"20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80106d-8f12-42ca-8fd9-148c4a968db1","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","timestamp":"2018. március. 11. 10:51","title":"Vitaminok voltak nála, börtönbe került drogcsempészésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal az ügyvéddel, akinek a cége felépítette a vadászkastélyt, amit kizárólag Lázár János családi földjein keresztül lehet megközelíteni. ","shortLead":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal...","id":"20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4fabee-9e6f-41b7-8267-3ed6c3cdf345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","timestamp":"2018. március. 11. 20:32","title":"42 millió forintnyi megbízást kapott a Miniszterelnökségtől a Lázár-földek közé szorult kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt a Parlamentben fogadta a Safari Club International elnökét. A miniszterelnök-helyettes, aki egyben az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is, a találkozóról készült videóban az \"ellenzéki médiának\" is üzent.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt...","id":"20180312_semjen_bayer_vadaszat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24672c51-4541-4a49-9c1e-12134681c51d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_semjen_bayer_vadaszat","timestamp":"2018. március. 12. 19:05","title":"Semjén \"kiciriblizné\", hogy Bayer is mehessen vele vadászni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"Farkas Edina Lina-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban térképezzük fel, hogy mi a helyzet ma, két évtizeddel később. Első cikkünkben L.L. Juniorral és Caramellel megyünk vissza a múltba. Mesélnek a saját tapasztalataikról, fejlődésről és a ma is masszívan élő előítéletekről.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban...","id":"20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a18cc8-9880-43de-aff9-5797c0deb172","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","timestamp":"2018. március. 12. 20:00","title":"Elég jó, ha elég cigányos? A hazai roma pop 20 évvel az áttörés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András, hogy sohanapján, kiskedden.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András...","id":"20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534cb860-bf66-4810-ad1a-63fc4c124b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","timestamp":"2018. március. 11. 19:29","title":"Momentum: Ha az MSZP és a Jobbik megegyezik, együttműködünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy természetfilmes állítja, Semjén Zsolt nem lőhetett le vadon élő rénszarvast Svédországban, mert az 150 éve kipusztult. A helikopteres vadelszállításra adott magyarázat is elég nagy kamu szerinte.\r

\r

","shortLead":"Egy természetfilmes állítja, Semjén Zsolt nem lőhetett le vadon élő rénszarvast Svédországban, mert az 150 éve...","id":"20180311_Semjen_haziasitott_renszarvast_lott_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff15e09-c44d-4a15-82e4-b7979f9b6459","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Semjen_haziasitott_renszarvast_lott_le","timestamp":"2018. március. 11. 11:47","title":"Semjén háziasított rénszarvast lőtt le?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Durván bántalmazott egy utast BKK egyik biztonsági őre szombat hajnalban a 4-es-6-os vonalán. A társaság vizsgálatot indított. ","shortLead":"Durván bántalmazott egy utast BKK egyik biztonsági őre szombat hajnalban a 4-es-6-os vonalán. A társaság vizsgálatot...","id":"20180311_bkk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a924ac6-ee3a-4462-909b-56adecec6730","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_bkk","timestamp":"2018. március. 11. 20:54","title":"Ököllel ütötte, lábbal taposta az utast a BKK biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]