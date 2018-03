Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","shortLead":"A balett és a rúdtánc is benne van Holoda Péter izmaiban. Teljesen megérdemelt a siker.","id":"20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffd96bf-28a4-41bf-84b9-d4e36830936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61f98b0-5dd1-4a16-b07a-04f1862ddae0","keywords":null,"link":"/kultura/20180311_Rudon_porogve_hoditja_meg_a_vilagot_egy_magyar_ferfi","timestamp":"2018. március. 11. 17:37","title":"Rúdon pörögve hódítja meg a világot egy magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának megőrzése érdekében.","shortLead":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának...","id":"20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b43885-9a12-4e01-8247-db5c0dbbf699","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","timestamp":"2018. március. 12. 12:05","title":"Korábbi újságírót ültet a Momentum a Nemzeti Választási Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán feltöltötték a Választás.hu-ra a csirkefejes maszkot viselő jelölt képét. ","shortLead":"Simán feltöltötték a Választás.hu-ra a csirkefejes maszkot viselő jelölt képét. ","id":"20180312_Jol_mutatnak_a_Kutyapart_jeloltjei_a_Valasztasi_Iroda_honlapjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0609e5f-99fe-4517-81e2-8cd8db04250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Jol_mutatnak_a_Kutyapart_jeloltjei_a_Valasztasi_Iroda_honlapjan","timestamp":"2018. március. 12. 11:43","title":"Jól mutatnak a Kutyapárt jelöltjei a Választási Iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kamerát látott és menekülni kezdett Tiborcz István, az ellenzék muníciót kapott tőle is, Hódmezővásárhelytől is. De mihez kezd vele? Március 15-én pedig békemenet, Orbán-beszéd és ellenzéki tüntetés is. A választási kampány hajrájára megérkezett a hvg.hu közéleti podcastja is, a Fülke.","shortLead":"Kamerát látott és menekülni kezdett Tiborcz István, az ellenzék muníciót kapott tőle is, Hódmezővásárhelytől is. De...","id":"20180311_Tiborcz_megijedt_es_nem_beszelhet_csak_ki_akarjak_huzni_aprilisig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a186b2d-8477-4339-a24a-602f490af80c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Tiborcz_megijedt_es_nem_beszelhet_csak_ki_akarjak_huzni_aprilisig","timestamp":"2018. március. 11. 14:30","title":"Fülke: Tiborcz megijedt és nem beszélhet, Lázár zavart kamaszként csapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4d578d-d1ce-4bfd-a917-20e137d30403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban Butha-szobrot. Csupán háromszáz forintért.","shortLead":"Pontosabban Butha-szobrot. Csupán háromszáz forintért.","id":"20180312_Titokban_mindig_is_Buddhafaraoszoborra_vagyott_Itt_a_lehetoseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e4d578d-d1ce-4bfd-a917-20e137d30403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bd5a0-c2d2-4565-8ba4-ceff78fbe87b","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Titokban_mindig_is_Buddhafaraoszoborra_vagyott_Itt_a_lehetoseg","timestamp":"2018. március. 12. 09:25","title":"Titokban mindig is Buddha-fáraószoborra vágyott? Itt a lehetőség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyik kedves publicistája kissé csúzstatásgyanúsan beszélt Bem Józsefről, és kitért a Békemenetre is.\r

\r

","shortLead":"A kormány egyik kedves publicistája kissé csúzstatásgyanúsan beszélt Bem Józsefről, és kitért a Békemenetre is.\r

\r

","id":"20180311_Bayer_Zsolt_1848cal_kapcsolatban_is_tud_muszlimozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cfe7c5-6bbc-423b-b6e4-e3372086549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Bayer_Zsolt_1848cal_kapcsolatban_is_tud_muszlimozni","timestamp":"2018. március. 11. 08:59","title":"Bayer Zsolt provokátorokat sejt a Békemenet előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap leköpött egy fiatal lányt.","shortLead":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap...","id":"20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae6c3c4-a6e2-482f-af82-ee9487fff2f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","timestamp":"2018. március. 12. 16:55","title":"Rámehet a Liverpool legendájának karrierje, hogy leköpött egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d67c74-b061-40e8-ab97-eb1830c6aa53","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég megjelent Négy fal között című naplóban, amelyet 1944-ben vetett papírra a „legmagyarabb” daljáték írója, a zsidóvá „törvényesített” Heltai Jenő. ","shortLead":"Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég...","id":"201808__heltai_jeno_mentesitese__alapmu_naploban__petofi_astroman__egy_fanyar_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d67c74-b061-40e8-ab97-eb1830c6aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c9927d-419f-4477-9faa-6e41615c73bf","keywords":null,"link":"/kultura/201808__heltai_jeno_mentesitese__alapmu_naploban__petofi_astroman__egy_fanyar_magyar","timestamp":"2018. március. 11. 17:00","title":"\"Az irodalmat zsidótlanító rendeletből csak az én nevem maradt ki, remélem, tévedésből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]