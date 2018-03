Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","shortLead":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","id":"20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c54669-f489-4f22-bf0f-9a03ab27d6b1","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","timestamp":"2018. március. 10. 20:17","title":"Úajbb két érmet nyert Verrasztó Dávid a francia Golden Touron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának a miniszterelnök. Az interneten is megnézhető interjúban Orbán Viktor a pénzügyi apokalipszis jóslatát vette elő a migránskártya-pakliból. \r

","shortLead":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának...","id":"20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4574cf8b-e8df-4004-bc83-24f10737b6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","timestamp":"2018. március. 11. 14:58","title":"Pénzügyi apokalipszissel riogatott Orbán Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"","category":"vilag","description":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek, hogy alaposan mossák ki ruháikat, s töröljék át a náluk lévő tárgyakat. Az intézkedésre azért van szükség, mert mindenhova jutott abból az idegméregből, amivel az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját próbálták megölni.","shortLead":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek...","id":"20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ea337a-59b7-4a13-9a45-6495dc14259b","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","timestamp":"2018. március. 11. 12:42","title":"Egyre zűrösebb a brit kémügy – mindenki mosson ki mindent!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is találtak.","shortLead":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is...","id":"20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e24a333-e13e-43bb-96f6-a252f75cbc82","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 10:05","title":"Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Arcvonal tagjai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két másik németországi török intézményt pedig Molotov-koktélokkal dobáltak meg.","shortLead":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két...","id":"20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9291a-0eb2-4158-bc8a-db469cfcedbf","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. március. 11. 21:13","title":"Mecsetre és török központokra támadtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zambiában is átláthatóbbak a közbeszerzések adatai, mint nálunk – írta a Korrupciókutató Központ. A Közbeszerzési Hatóság perrel válaszolt.","shortLead":"Zambiában is átláthatóbbak a közbeszerzések adatai, mint nálunk – írta a Korrupciókutató Központ. A Közbeszerzési...","id":"20180310_Ez_am_a_visszavagas_bepereli_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_Korrupciokutato_Kozpontot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3bc95d-7540-4dd5-bd51-ca02dc2e8384","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_Ez_am_a_visszavagas_bepereli_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_Korrupciokutato_Kozpontot","timestamp":"2018. március. 10. 14:42","title":"Ez ám a visszavágás: bepereli a Közbeszerzési Hatóság a Korrupciókutató Központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37ec890-e5f3-435e-8f2d-afa7eba04a2f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Bedöglött bankhitel fejében az Indotek-csoport követeléskezelője veszi át a harkányi gyógyszállót, amely Mészáros Lőrinc színre lépése előtt még a tőzsdei Konzumhoz tartozott.","shortLead":"Bedöglött bankhitel fejében az Indotek-csoport követeléskezelője veszi át a harkányi gyógyszállót, amely Mészáros...","id":"201810__konzum_nyrt__indotekcsoport__uj_hitelezo__csomagajanlat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e37ec890-e5f3-435e-8f2d-afa7eba04a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14289ec-6bef-4be1-a9c1-53975a31599d","keywords":null,"link":"/kkv/201810__konzum_nyrt__indotekcsoport__uj_hitelezo__csomagajanlat","timestamp":"2018. március. 11. 08:30","title":"Egy hotel, amely érdekes módon nem került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]