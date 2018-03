Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7916eda0-5152-41ff-bd23-4ebdf9717176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja rendelhető meg az olasz sportautómárka első szabadidő-autója, a Lamborghini Urus, és nagyon úgy tűnik, bejött az elsőre szentségtörésnek tűnő autó.","shortLead":"Néhány hónapja rendelhető meg az olasz sportautómárka első szabadidő-autója, a Lamborghini Urus, és nagyon úgy tűnik...","id":"20180310_lamborghini_urus_eladasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7916eda0-5152-41ff-bd23-4ebdf9717176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61aa9ea-f345-41cf-8f98-e3e0534816f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_lamborghini_urus_eladasok","timestamp":"2018. március. 10. 16:26","title":"Úgy veszik a 60 milliós Lamborghini SUV-t, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","shortLead":"Egy ember meghalt, két gyermeket mentők szállítottak kórházba.\r

\r

","id":"20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdb83fb-5198-46fb-97a6-803c63700f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5176371-1045-464d-83e3-802b45bf843a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_Halalos_baleset_Bagodnal","timestamp":"2018. március. 11. 09:56","title":"Halálos baleset Bagodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét hírei.","shortLead":"Kiderült, melyik autó kapta idén az Év Autója díjat, a Mercdes pedig egy fontos fejlesztést is bemutatott. Íme a hét...","id":"20180311_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87740638-2afa-4337-b224-9760a51f2097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 11. 14:21","title":"Tolatóradar: Így néz ki a több 10 milliárdból felújított vasútvonal megállója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyik kedves publicistája kissé csúzstatásgyanúsan beszélt Bem Józsefről, és kitért a Békemenetre is.\r

\r

","shortLead":"A kormány egyik kedves publicistája kissé csúzstatásgyanúsan beszélt Bem Józsefről, és kitért a Békemenetre is.\r

\r

","id":"20180311_Bayer_Zsolt_1848cal_kapcsolatban_is_tud_muszlimozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cfe7c5-6bbc-423b-b6e4-e3372086549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Bayer_Zsolt_1848cal_kapcsolatban_is_tud_muszlimozni","timestamp":"2018. március. 11. 08:59","title":"Bayer Zsolt provokátorokat sejt a Békemenet előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen „nyolcan kilenc irányba néznek”, testbeszédük tükrözi, hogy valójában szégyellik magukat, és nem tudnák vezetni az országot – ezzel a javaslattal állt el a Tv2 választási rovatában G. Fodor Gábor. A műsorvezető azonnal meg is ígérte az élő adásban, hogy meg fogja vizsgálni ilyen szemmel a nemrég bejelentett szakértői csoport fotóját.","shortLead":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen...","id":"20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d55b0-5000-4211-ad93-596f4ee38e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"A Tv2-n van lejjebb: Karácsony árnyékkormányának pszichés állapotát elemezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0533f4e-66a6-4ab0-8a20-6543f1e3cc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritter Imre 2006-ban a Fidesz és a KDNP jelöltjeként lett képviselő Budaörsön, később Wittinghoff Tamás kihívója is volt a polgármesterségért. Most a német nemzetiségi lista vezetője.","shortLead":"Ritter Imre 2006-ban a Fidesz és a KDNP jelöltjeként lett képviselő Budaörsön, később Wittinghoff Tamás kihívója is...","id":"20180310_Volt_fideszes_kepviseloe_lehet_az_elso_parlamenti_mandatum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0533f4e-66a6-4ab0-8a20-6543f1e3cc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70142348-20a1-47e1-8c97-b12781ad8801","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Volt_fideszes_kepviseloe_lehet_az_elso_parlamenti_mandatum","timestamp":"2018. március. 10. 15:05","title":"Volt fideszes képviselőé lehet az első parlamenti mandátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két másik németországi török intézményt pedig Molotov-koktélokkal dobáltak meg.","shortLead":"Ismeretlen tettesek felgyújtottak vasárnap egy berlini mecsetet, amelyben egy török kulturális központ is működik, két...","id":"20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba2ffd9-4819-400a-9414-b296c80a4297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9291a-0eb2-4158-bc8a-db469cfcedbf","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Mecsetre_es_torok_kozpontokra_tamadtak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. március. 11. 21:13","title":"Mecsetre és török központokra támadtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","shortLead":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","id":"20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042654d2-8a5f-4ffd-af4b-bf84d5829abc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Akár két hét alatt is el lehet adni egy jó lakást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]