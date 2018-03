Sokkal több idős ember lesz nemsoká, mint eddig bármikor, ez pedig új kihívásokat jelent a kormánynak is.

Tízmillióan fognak a ma is élő britek közül legalább száz évig élni egy most elkészült számítás szerint – írta meg a Sky. Most még csak 15 ezer száz évnél idősebb ember van az országban, de a 90 éven fölöttiek száma sokkal gyorsabban nő, mint korábban.

Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan minden hatodik brit megérheti a 100 évet. Az, hogy egyre többen élnek nagyon sokáig, új feladatokat ad a kormánynak: a felmérés szerint nagyjából 300 millió fontra volna szükség ahhoz, hogy az időseket segítsék. Ennek több mint kétharmada az orvosi ellátásra kell, a többi pedig arra, hogy az emberek minél tovább élhessenek a saját otthonukban idősek otthona helyett.