[{"available":true,"c_guid":"2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A poharakba már tavaszi szelek fújnak és tizenhét, főként balatoni borászatot terelnek a Borkikötőbe, egészen pontosan a balatonfüredi Silver udvarba. Borászatok és borkedvelők, Balaton-fanok, gasztronauták randevúja március 15-én sétáló borkostoló keretében. \r

","shortLead":"A poharakba már tavaszi szelek fújnak és tizenhét, főként balatoni borászatot terelnek a Borkikötőbe, egészen pontosan...","id":"20180312_Borkikoto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b365216-bc49-4901-9b2d-2ceab4f27eb2","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Borkikoto","timestamp":"2018. március. 13. 15:52","title":"Borkikötő - az első tavaszi randi a Balatonnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát bennük.","shortLead":"Míg egyes gyártók teljesen leszámolnak a gázolajos erőforrásokkal, a bajor márka továbbra is komoly fantáziát lát...","id":"20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eeb7451-9d52-4a18-a18c-20c980532e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e1649b-3959-48d5-9041-0e42a439168c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_nem_kell_felni_a_dizeltol_a_bmw_nyugalomra_int_es_uj_garanciat_vezet_be","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nem kell félni a dízeltől: a BMW nyugalomra int és új garanciát vezet be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416634-4a01-481d-b7a9-5f32bab2844a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japánban kihagyták Abe Sinzo kormányfő és Aso Taro pénzügyminiszter nevét azokból a hivatalos dokumentumokból, amelyek alapján elmélyülhetne a szigetországban tavaly ősszel kirobbant korrupciós botrány. A Reuters brit hírügynökség szerint az ügyben érintett lehet a kormányfő felesége is, ám a hivatalos papírokból az ő neve is hiányzik. ","shortLead":"Japánban kihagyták Abe Sinzo kormányfő és Aso Taro pénzügyminiszter nevét azokból a hivatalos dokumentumokból, amelyek...","id":"20180312_Japan_korrupcios_botrany__mentenek_a_kormanyfot_es_a_nejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e416634-4a01-481d-b7a9-5f32bab2844a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d30ca0-f9b4-4452-8088-a319804bb68e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Japan_korrupcios_botrany__mentenek_a_kormanyfot_es_a_nejet","timestamp":"2018. március. 12. 09:51","title":"Japán korrupciós botrány – mentenék a kormányfőt és a nejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán feltöltötték a Választás.hu-ra a csirkefejes maszkot viselő jelölt képét. ","shortLead":"Simán feltöltötték a Választás.hu-ra a csirkefejes maszkot viselő jelölt képét. ","id":"20180312_Jol_mutatnak_a_Kutyapart_jeloltjei_a_Valasztasi_Iroda_honlapjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0609e5f-99fe-4517-81e2-8cd8db04250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Jol_mutatnak_a_Kutyapart_jeloltjei_a_Valasztasi_Iroda_honlapjan","timestamp":"2018. március. 12. 11:43","title":"Jól mutatnak a Kutyapárt jelöltjei a Választási Iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik ember belehal.\r

\r

","shortLead":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik...","id":"20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436976d-a75a-4473-bb89-ffa328226874","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:31","title":"Minden tizedik kullancscsípés maradandó kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","shortLead":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","id":"20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c4032b-db43-4e16-8eb5-665e893fabb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","timestamp":"2018. március. 12. 14:21","title":"Már Csányi Sándor is Mészáros Lőrinc cégében vásárol részesedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig. Az is kiderül, hogy nincsenek többségben az újabb kétharmadot akarók.\r

","shortLead":"Töviről-hegyire áttekinti az e heti HVG a Fidesz szavazótáborát, az összetételtől kezdve a számukra fontos értékekig...","id":"20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90dc5be1-ecf2-42f7-a983-1d8f966d215c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d5a2b0-55d6-47db-b620-6e501821d56a","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Meg_a_Fideszszavazok_sem_szeretnenek_ujabb_ketharmadot","timestamp":"2018. március. 13. 15:56","title":"Még a Fidesz-szavazók sem szeretnének újabb kétharmadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.","shortLead":"Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.","id":"20180313_A_vitak_ideje_nem_jart_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9131a988-fda6-42fd-b40c-bbb72ad1767e","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_vitak_ideje_nem_jart_le","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Tóta W.: A viták ideje nem járt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]