Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ez az országos átlag.","shortLead":"Ez az országos átlag.","id":"20180312_Egy_kutatas_szerint_on_is_390_ezer_forintot_kap_evente_cafeteriaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c82a1d-99a9-40a3-bb72-a02c459c4078","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Egy_kutatas_szerint_on_is_390_ezer_forintot_kap_evente_cafeteriaban","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Egy kutatás szerint ön is 390 ezer forintot kap évente cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt csapatkapitányát.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt...","id":"20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4ce1f7-54cb-4c4c-92f9-612a5ced9f59","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","timestamp":"2018. március. 11. 14:06","title":"Megható búcsú: így köszönt el a csapata és a szurkolók Davide Astoritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simán feltöltötték a Választás.hu-ra a csirkefejes maszkot viselő jelölt képét. ","shortLead":"Simán feltöltötték a Választás.hu-ra a csirkefejes maszkot viselő jelölt képét. ","id":"20180312_Jol_mutatnak_a_Kutyapart_jeloltjei_a_Valasztasi_Iroda_honlapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42389c07-ddc8-4e38-bad4-f2ff626af808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0609e5f-99fe-4517-81e2-8cd8db04250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Jol_mutatnak_a_Kutyapart_jeloltjei_a_Valasztasi_Iroda_honlapjan","timestamp":"2018. március. 12. 11:43","title":"Jól mutatnak a Kutyapárt jelöltjei a Választási Iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","shortLead":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","id":"20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1ff0fd-6dc6-404e-8198-599179a1ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 11:37","title":"Morvai Krisztina nem lesz ott a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati marketingesek már több, mint ötezer megoldásból választhattak. Még a kis és középvállalatok is használnak - sokszor úgy, hogy nincsenek is tudatában - olyan technológiai megoldásokat, amik pár éve még scifi-nek számítottak volna. Vegyük sorra, milyen technológiák érhetőek el ma és mit fog hozni a közeljövő.","shortLead":"2013-ban mindössze 150 cég kínált a világon online marketing technológiai megoldásokat - tavaly a vállalati...","id":"HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec23864-7072-4e77-a954-e6157c9d763f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28419fac-2c72-45f9-89cd-582bb1868e43","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180312_marketing_technikak_a_jovobol","timestamp":"2018. március. 13. 10:21","title":"Marketing technikák a jövőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"1df208f6-04e3-410e-a5d4-a4d2ba735c44","c_author":"","category":"kultura","description":"Balesetben meghalt Siegfried Rauch német színészlegenda, olyan nagysikerű sorozatok főszereplője, mint az Álomhajó vagy a Nem kell mindig kaviár.\r

","shortLead":"Balesetben meghalt Siegfried Rauch német színészlegenda, olyan nagysikerű sorozatok főszereplője, mint az Álomhajó vagy...","id":"20180312_Meghalt_Siegfried_Rauch_az_Alomhajo_kapitanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df208f6-04e3-410e-a5d4-a4d2ba735c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0156b8d-8a20-4df9-84a0-24eef7515828","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Meghalt_Siegfried_Rauch_az_Alomhajo_kapitanya","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"Meghalt Siegfried Rauch, az Álomhajó kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem dolgozna többet ő sem a rendezővel.","shortLead":"Nem dolgozna többet ő sem a rendezővel.","id":"20180312_Michael_Cainenek_is_elege_van_Woody_Allenbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e227913f-40a2-4d9d-8f87-509292659721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f38c5d-dda4-4a30-bd27-c4b8acf51afa","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Michael_Cainenek_is_elege_van_Woody_Allenbol","timestamp":"2018. március. 12. 08:48","title":"Michael Caine-nek is elege van Woody Allenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]