Feloldotta a titoktartás alól az előzetesben ülő B. László az ügyvédjét, aki így elmondhatta a Blikknek, hogy miként látta a történteket a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi. A lap azt írja, a férfi vallomása szerint november 20-án, az eltűnése – és a rendőrség gyanúja szerint egyben halála – napján azért kereste fel Novozánszkit, hogy bevegye őt a cégébe. Alkalmazni akarta a munkanélküli nőt, mert fel tudott volna venni utána állami támogatást. Brodmann Péter szerint ez is azt bizonyítja, hogy a férfinak

élve többet ért a lány, mint holtan.

Az ügyvéd szerint B. László már aléltan talált rá Novozánszkira, és feltételezte, hogy valamilyen szer hatása alatt állhatott. Itt lép be egy közös ismerős, aki azt mondta neki, hogy vigye a nőt egy megadott helyszínre egy megadott időpontra. B. László azonban ekkor nem a mentőket vagy a rendőröket hívta, és az ügyvédje szerint ekkor követte el a legnagyobb hibát.

Brodmann szerint a védence valamiért úgy gondolta, hogy a nő sem akarná, hogy kórházba vigyék, mert akkor bajba kerülhetne ő is és az is, aki a szert adta neki. Ezek után az autójába tette a magatehetetlen Fannit. Ekkor készített róluk felvételeket a biztonsági kamera. Azt soha nem is tagadta, hogy ő látható a fotókon a magatehetetlen lánnyal – mondta az ügyvéd.

B. László ezután elment a megadott helyre, átadta a nőt, majd elutazott Siófokra. Többet az ügyről nem tud. Az ügyvéd szerint B. László egyszerűen rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.

Lichy József, Novozánszki Fanni családjának ügyvédje szerint viszont ez egy „életszerűtlen zagyvaság”.