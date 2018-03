Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"","category":"vilag","description":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő szökőár hetedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A természeti katasztrófa következtében több mint 18 ezren haltak meg, s megrongálódott a fukusimai atomerőmű is. A kitelepítettek közül 73 ezren még nem tértek haza.","shortLead":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő...","id":"20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8588cbb-ffcd-4d6f-b9b1-327efa2cfebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","timestamp":"2018. március. 11. 14:03","title":"Hét évvel a cunami és Fukusima után – 73 ezren még ideiglenes otthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0fdb8-8ac7-4f70-bcec-2f37d304216a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sosem indítana a diktatúra felé lépegető Peking kereskedelmi háborút Amerikával, de ha az ország és a nép érdeke azt kívánja, Kína képes \"megfelelő választ adni\".","shortLead":"Sosem indítana a diktatúra felé lépegető Peking kereskedelmi háborút Amerikával, de ha az ország és a nép érdeke azt...","id":"20180311_Kina_burkoltan_fenyegeti_az_USAt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d0fdb8-8ac7-4f70-bcec-2f37d304216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e69503d-087b-4e87-85c1-90d3439d4547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_Kina_burkoltan_fenyegeti_az_USAt","timestamp":"2018. március. 11. 10:30","title":"Kína burkoltan fenyegeti az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje a hvg.hu-nak arról, hogyan működteti hálózatát a szervezet. 150 ezer forint 500 ajánlásért a hülyének is megéri, nem csoda, ha még a helyi postás is benne van az üzletben. Politikáról beszélni tilos, kampányolni minek – folytatás csak erős idegzetűeknek. ","shortLead":"Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje...","id":"20180312_Itt_a_vallomas_hogyan_mukodik_a_kamupart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86abe166-5083-4907-a016-3962678f00e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Itt_a_vallomas_hogyan_mukodik_a_kamupart","timestamp":"2018. március. 12. 06:30","title":"Politikáról egy szót se! - így működik egy kamupárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.","shortLead":"Karácsony, Vona, Szél: bármelyikük jobb iskolát csinál, mint az, aki nem mert vitázni.","id":"20180313_A_vitak_ideje_nem_jart_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61c555d3-1ec6-4087-bbdf-01a7d6ad8dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9131a988-fda6-42fd-b40c-bbb72ad1767e","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_vitak_ideje_nem_jart_le","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Tóta W.: A viták ideje nem járt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt a bejelentését, amely szerint \"nagyon valószínű\", hogy Oroszország áll Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya megmérgezése mögött.","shortLead":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt...","id":"20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1b622-b416-4640-873c-f87552cadff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","timestamp":"2018. március. 12. 21:06","title":"Moszkva a kémügyről: May bejelentése cirkuszi előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","shortLead":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","id":"20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a91731-4740-4f8d-973d-14445d32ed14","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"„London, az nem London” – európai turnéra indul a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6554c1a3-cdfa-40e6-942d-4c94b9639703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett levelet írt az MSZP-nek és a Jobbiknak, hogy együtt tárgyaljanak, és végre kiderüljön, ki akar tényleg kormányváltást.\r

\r

","shortLead":"Szél Bernadett levelet írt az MSZP-nek és a Jobbiknak, hogy együtt tárgyaljanak, és végre kiderüljön, ki akar tényleg...","id":"20180311_Az_LMP_egyutt_akar_targyalni_az_MSZPvel_es_a_Jobbikkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6554c1a3-cdfa-40e6-942d-4c94b9639703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6a9071-5cd8-4ffa-879e-10e8caef9d14","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Az_LMP_egyutt_akar_targyalni_az_MSZPvel_es_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. március. 11. 15:22","title":"Az LMP együtt akar tárgyalni az MSZP-vel és a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]