[{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi. Bayer azt mondta, eszébe sem jutott, hogy védelmet kérjen, nem fél kimenni az utcára.","shortLead":"Egy netes bejegyzésben azt írta a publicistának, hogy mesterlövészpuskával várja majd őt és a békemeneten agyonlövi...","id":"20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a109b401-c24a-4d02-8f80-a2f70b5596e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bayer_Zsolt_feljelentette_a_megolesevel_fenyegetozo_ferfit","timestamp":"2018. március. 13. 06:25","title":"Bayer Zsolt feljelentette a megölésével fenyegetőző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4d578d-d1ce-4bfd-a917-20e137d30403","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban Butha-szobrot. Csupán háromszáz forintért.","shortLead":"Pontosabban Butha-szobrot. Csupán háromszáz forintért.","id":"20180312_Titokban_mindig_is_Buddhafaraoszoborra_vagyott_Itt_a_lehetoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4d578d-d1ce-4bfd-a917-20e137d30403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bd5a0-c2d2-4565-8ba4-ceff78fbe87b","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Titokban_mindig_is_Buddhafaraoszoborra_vagyott_Itt_a_lehetoseg","timestamp":"2018. március. 12. 09:25","title":"Titokban mindig is Buddha-fáraószoborra vágyott? Itt a lehetőség!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lényeg így is jól látszik.","shortLead":"A lényeg így is jól látszik.","id":"20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7383457a-6b2c-43b4-ac6a-eff577d99278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4f7ca-6cf8-4337-a983-0e78bb8568cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Egyetlen_hirdetessel_a_feje_tetejare_allitotta_az_ingatlanpiacot_a_kiskundorozsmai_hirdeto","timestamp":"2018. március. 12. 14:00","title":"Egyetlen hirdetéssel a feje tetejére állította az ingatlanpiacot a kiskundorozsmai hirdető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df208f6-04e3-410e-a5d4-a4d2ba735c44","c_author":"","category":"kultura","description":"Balesetben meghalt Siegfried Rauch német színészlegenda, olyan nagysikerű sorozatok főszereplője, mint az Álomhajó vagy a Nem kell mindig kaviár.\r

","shortLead":"Balesetben meghalt Siegfried Rauch német színészlegenda, olyan nagysikerű sorozatok főszereplője, mint az Álomhajó vagy...","id":"20180312_Meghalt_Siegfried_Rauch_az_Alomhajo_kapitanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1df208f6-04e3-410e-a5d4-a4d2ba735c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0156b8d-8a20-4df9-84a0-24eef7515828","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Meghalt_Siegfried_Rauch_az_Alomhajo_kapitanya","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"Meghalt Siegfried Rauch, az Álomhajó kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb128f-e600-47ea-9342-140abce454ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be. ","shortLead":"Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be. ","id":"20180312_A_magyar_Oscargalan_azert_tarolt_a_Tesstrol_es_lelekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedb128f-e600-47ea-9342-140abce454ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50c7f55-394a-4de5-bdb2-22391aca6165","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_A_magyar_Oscargalan_azert_tarolt_a_Tesstrol_es_lelekrol","timestamp":"2018. március. 12. 05:45","title":"A magyar Oscar-gálán azért tarolt a Testről és lélekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen „nyolcan kilenc irányba néznek”, testbeszédük tükrözi, hogy valójában szégyellik magukat, és nem tudnák vezetni az országot – ezzel a javaslattal állt el a Tv2 választási rovatában G. Fodor Gábor. A műsorvezető azonnal meg is ígérte az élő adásban, hogy meg fogja vizsgálni ilyen szemmel a nemrég bejelentett szakértői csoport fotóját.","shortLead":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen...","id":"20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d55b0-5000-4211-ad93-596f4ee38e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"A Tv2-n van lejjebb: Karácsony árnyékkormányának pszichés állapotát elemezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt terápiáról, az írás gyógyító hatásáról kérdeztünk. Öt kérdés - öt válasz.","shortLead":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt...","id":"20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49df45d-f6af-4065-aa04-c50a27312a11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","timestamp":"2018. március. 13. 12:15","title":"Bihari Viktória: „A humor az evolúció elsősegélydoboza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","shortLead":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","id":"20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf60aa5b-ca52-4ded-a924-fffb077e6b37","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","timestamp":"2018. március. 13. 08:33","title":"Trump pornószínésznője visszafizeti a pénzt, csak beszélhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]