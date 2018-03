Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782c7266-9222-4c4a-8c6c-249e50c30eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen okostelefon (pontosabban annak triplakamerája) drága fényképezőgépeket és -tartozékokat helyettesíthet akkor, ha a küszöbön álló Huawei-csúcstelefonról van szó – állítja a gyártó.","shortLead":"Egyetlen okostelefon (pontosabban annak triplakamerája) drága fényképezőgépeket és -tartozékokat helyettesíthet akkor...","id":"20180313_huawei_promocios_videok_a_p20_kamerajarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782c7266-9222-4c4a-8c6c-249e50c30eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8f45de-89c6-4ecb-b9e6-b71f797b32a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_huawei_promocios_videok_a_p20_kamerajarol","timestamp":"2018. március. 13. 13:00","title":"Videók: a Huawei a még be sem mutatott csúcstelefonjának triplakameráját promotálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői fordulójában, New Yorkban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap az MTI-nek.","shortLead":"Magyar közbelépésre nem hangozhat el közös európai uniós álláspont az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita hétfői...","id":"20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c830fd5-fe5c-4ab9-8d50-1471977a3de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Szijjarto_elintezte_nem_hangozhat_el_EUs_allaspont_az_ENSZ_migracios_javaslatarol","timestamp":"2018. március. 12. 09:16","title":"Szijjártó elintézte, nem hangozhat el EU-s álláspont az ENSZ migrációs javaslatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb3a32-999e-44ef-be26-ea4a75944287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jubileumi iPhone-nál vezette be az Apple a notchot, azaz a kijelző tetején lévő, fontos érzékelőket rejtő bevágást. 