Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml tagadja. A 45 ezres Salisburyben azonban most megállt az élet, az ott élők félnek, hogy nemcsak az egykori orosz kettős ügynöknek és a lányának, hanem nekik is jutott a halálos méregből. Valóban veszélyben vannak? Hogy pusztít az orosz vegyi fegyver, a novicsok? Innentől kezdve már ne a szöges bombás merénylőktől tartsunk, hanem inkább a mérget kotyvasztó terroristáktól? Összeszedtük az eddigi fejleményeket, hogy segítsünk eligazodni a salisbury-i kémügyben.

Több mint egy héttel ezelőtt, március 4-én délután eszméletlen állapotban találtak rá a 66 éves Szergej Szkripalra és lányára, a 33 éves Julijára egy padon ülve. A hozzájuk kivezényelt mentősök – a helyi kórház ügyeletén dolgozó magyar orvos szerint – először drog- vagy gyógyszer-túladagolásra gyanakodtak. Aztán a kórházban egyre erősebb lett a gyanú, hogy valamilyen idegméreg áldozatai lettek, továbbra is az intenzív osztályon kezelik őket. A a Szkripalhoz és lányához elsőként kiérkező wiltshire-i rendőr, Nick Bailey szintén mérgezést kapott. Az ő állapota súlyos, de az orosz áldozatokkal ellentétben ő már eszméleténél van. Rajtuk kívül még 18 embert vizsgáltak ki a kórházban, kezelést is kaptak (többen közülük rendőrök voltak), de őket már rég hazaengedték.

A padon talált emberek kilétéről először John Glen konzervatív politikus, Salisbury képviselője beszélt. Mint mondta: a gyilkossági kísérlet előtt nem is tudta, hogy Szkripalék a városban élnek. Megjegyezte, ha kiderül, hogy az oroszok állnak a merénylet mögött, akkor nagyon szigorú intézkedéseket kell velük szemben hozni. Theresa May brit miniszterelnök Oroszországot tette felelőssé, és magyarázatot várt az orosz kormánytól – kedd éjfélig. Oroszország viszont addig nem hajlandó válaszolni, amíg nem juthat hozzá a gyilkossági kísérlethez használt idegméreghez. London közben az ENSZ Biztonsági Tanácsát is tájékoztatja majd, Theresa May pedig szankciókat – diplomaták kiutasítását – jelentett be Moszkva ellen, amely viszont figyelmeztetett, ezt megtorló válaszlépések követhetik.

Rendőr a The Mill nevű kocsma előtt. Itt is megfordultak Szkripalék. © CHRIS J RATCLIFFE / AFP

Az oroszok – még mielőtt kiderült volna, hogy milyen idegméreg került az áldozatok szervezetébe – azért jöhettek szóba, mert Szergej Szkripal annak idején átállt az orosz hírszerzéstől a britekhez, és jó pénzért cserébe több tucat orosz kémet leplezett le. Ezért aztán megkapta országa igazságszolgáltatásától a büntetést, 13 év börtönre ítélték. Ebből csak hatot töltött le, mert kegyelmet kapott 2010-ben, és egy fogolycsere révén Angliába költözhetett. Ennek ellenére Szkripal sosem hitte, hogy ennyivel megúszta a dolgot, mindig is tartott attól, hogy a börtönéveknél durvábban fogják majd az oroszok megbosszulni a kémkedését. Tudta, hogy épp úgy eljönnek érte egyszer, ahogy 2006-ban eljöttek a polóniummal meggyilkolt, kiugrott FSZB-ügynökért, Alekszandr Litvinyenkóért is (igaz, ezt a gyilkosságot az oroszok sosem ismerték be).

Amint kitudódott, hogy idegméreg jutott a volt kettősügynök szervezetébe, a brit hatóságok átkutatták Szkripal házát, és védőöltözetben lévő rendőrök jelentek meg azon a telepen is, ahol a Szkripal autója áll. Kordonnal lezárták a Mill nevű kocsmát és a Zizzi nevű éttermet is, ahol Szkripalék a mérgezés délutánján megfordultak. Amber Rudd belügyminiszter – aki durva és felelőtlen akciónak nevezte a merényletet – megerősítette, hogy egy nagyon ritka idegmérget használt az elkövető.

Növényvédőszerekből tömegpusztító fegyverek

Salisbury belvárosában most vasárnap is a brit hadsereg, a királyi haditengerészet és a királyi légierő hozzávetőleg 180, vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris hadviselés következményeinek elhárítására kiképzett tagja dolgozott azoknak a helyszíneknek és tárgyaknak a megtisztításán, amelyek érintkezésbe kerülhettek az idegméreggel. A Nagy-Britanniában működő 11 rendőrségi terrorelhárító szolgálatból nyolc kapcsolódott be a vizsgálatba, az eddig meghallgatott tanúk száma meghaladja a 240-et, és a rendőrség legalább 200 olyan tárgyat és egyéb anyagot gyűjtött össze, amely bizonyítéknak tekinthető.

Napokig nem hozták nyilvánosságra, hogy milyen idegméreg került Szkripalék szervezetébe, végül bő egy héttel az emberölési kísérlet után derült ki, hogy novicsokot juttattak az oroszok szervezetébe. A novicsok családjába tartozó mérgek eddigi ismereteink szerint pedig a leghalálosabbak mind közül. Hogy lássuk, ebben a tekintetben milyen nehéz a többi idegmérget felülmúlni, sorolunk néhány példát.

Az idegmérgek azért rendkívül alattomosak, mert kis mennyiség is elég belőlük ahhoz, hogy öljenek, a többségük színtelen és szagtalan, folyékony és gáz állapotukban is bevethetők, és vannak köztük olyanok, amelyek annyira stabilak, hogy nemcsak órákig, napokig, de hónapokig is mérgezhetik a környezetet, szennyezhetik például a talajt. Általában van ellenanyag (az atropint szokták említeni), amivel megmenthető az áldozat, de az ellenanyag csak akkor ér valamit, ha azt azonnal a mérgezés után beadják. Az ismert idegmérgek foszfátalapú, nagyon összetett vegyületek, az ENSZ tömegpusztító fegyvereknek minősítette például a szarint vagy a VX-et, gyártásukat a 1993-as Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény betiltotta, a meglévő készleteket meg kellett semmisíteni.

A feltételezett szarintámadás egyik 9 éves túlélője 2017 áprilisában, Szíriában. © MOHAMMED KARKAS / ANADOLU AGENCY

Ha leegyszerűsítjük a képletet, akkor az idegmérgek úgy működnek, hogy megszüntetik az agy és az izmok közötti üzenetátvitelt. Emiatt a szervek nagyon rövid időn belül feladják a szolgálatot. Ha az ember belélegzi a mérget, akkor az perceken, másodperceken belül hat, és valamivel később fejti ki a hatását a méreg, ha a bőrön keresztül jut a szervezetbe. Az idegmérgek hatásai között szokták emlegetni az erős izzadást, hányingert, hányást, hasmenést, zihálást, fulladozást, a pupillák összeszűkülését (különösen a szarinnál szokták hangsúlyozni a tűhegyesre szűkült pupillákat), a vérnyomás hirtelen megemelkedését, majd radikális csökkenését, végül jönnek a görcsök, a rángatózás, majd beáll az eszméletlen állapot és a halál.

Ha rovarirtót fújunk egy bogárra, az rövid időn belül magatehetetlenül zuhan a földre, általában felfordul, és rángatja a lábait. Ilyesmi történik az emberrel is, és sajnos nem véletlen a durva hasonlat sem. A jelenleg ismert idegmérgeknek három nagy családja van. Az úgynevezett G-sorozat tagjait, mint a szarin vagy a tabun, Németország fejlesztette ki a harmincas években. Német kutatók mindkét méreg esetében egy mindennél erősebb növényvédőszer feltalálásán kísérleteztek, sikerrel. A rovarirtó szerek azonban gyorsan a német hadsereg kezébe kerültek, és a Fegyverügyi Hivatal (Waffenamt) el is rendelte az idegmérgek tömegtermelését, noha végül a szövetséges erőkre ezeket nem vetették be.

Szíria, a szarin idegméregre figyelmeztető táblával. © OGUN DURU / ANADOLU AGENCY

A szarin a későbbiekben is komoly karriert futott be, a nyolcvanas években Irak használt ideggázt Irán ellen. Aztán a szíriai polgárháborúban vetettek be civilek ellen szarint, amely több mint ezernégyszáz ember, köztük rengeteg gyerek halálát okozta Damaszkuszban. Bár Szíria, hogy elkerülje az Egyesült Államok katonai beavatkozását, 2013. szeptember 14-én aláírta a Vegyifegyver-tilalmi Egyezményt, a teljes szarinkészletet valószínűleg nem semmisítették meg, vagy újra előállítottak a méregből, mivel tavaly Idlíb tartományban, Han Sejkún településen feltehetően ismét szaringázt vetettek be.

Hasonlóan hírhedt szarintámadás történt 1995-ben a tokiói metróban is, amikor 13 ember halt meg a folyékony szarintól. A méreg műanyag zacskókban volt elhelyezve, amelyeket aztán esernyők végével szúrtak ki az elkövetők.

Az idegmérgek egy másik csoportját a V-ágensek alkotják. Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója szerint az ide tartozó VX nevű idegméreg főként a tartóssága miatt sokkal veszélyesebb az illékony, rövid időn belül lebomló szarinnál. A tabunhoz képest pedig sokkal kevesebb mennyiség is elég belőle, hogy halált okozzon, tünetei is gyorsabban játszódnak le. A V-ágenst egy svéd kutató Lars-Erik Tammelin fejlesztette ki, de a VX-et a britek állították elő az ötvenes években kifejezetten hadászati célra. Színtelen, szagtalan, olajszerű folyadékról beszélünk, Kim Dzsong Un féltestvérét is ezzel ölték meg tavaly a Kuala Lumpur-i repülőtéren. A férfi 20 perc után halt meg.

A leghalálosabb idegmérget adhatták be nekik

Amikor még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mivel támadtak Szkripalra és lányára, a legtöbb szakértő a szarint, de még inkább a VX-et sejtette a meg nem nevezett idegméreg mögött. Richard Guthrie, a BBC által megkérdezett független vegyifegyver-szakértő szerint az idegméreg az eddigi bizonyítékok alapján vélhetően folyadék formájában a bőrön keresztül jutott az áldozatok testébe. Guthrie szerint egy olyan szerről lehetet szó, amely órák alatt fejthette ki a hatását. Azt is feltételezte, hogy a cseppfolyós állagú mérget akár egy olyan tárgyra is (egy ajándékra, telefonra) rákenhették, amelyet Szkripal és a lánya sokat forgatott a kezében.

Hogy pontosan hogy jutott a méreg az áldozatok szervezetébe, arról még mindig nincsenek hivatalos információk, de az most már biztos, hogy nem VX és nem szarin volt a tettes. Korábban annyi már kiszivárgott a politikusok részéről, hogy az említett idegmérgeknél egy sokkal ritkábban használt vegyi fegyver a felelős a történtekért. Ez pedig – mint mostanra világossá tette a brit Védelmi Minisztérium védelmi fejlesztésekkel és technológiákkal foglalkozó laboratóriuma – egy a novicsok családjába tartozó vegyület. Tálas Péter szerint a novicsokot a szovjetek fejlesztették ki a hatvanas és a kilencvenes évek között, Üzbegisztánban működött is egy nagy novicsoklabor, amelynek a felszámolását 1999-ben kezdték meg amerikai segítséggel.

Egy katona védőöltözetben Salisburyben máricus 11-én. © DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Maga a szó kezdőt, újoncot jelent, ami annyiban igaz is a novicsokokra, hogy azok az első idegmérgek feltalálásánál évtizedekkel később jelentek meg. Vannak olyan novicsokok, amelyek 5-ször vagy 8-szor erősebbek a VX-nél, állítólag ezek a leghalálosabb idegmérgek. Sokkal nehezebb is a novicsokot azonosítani, mivel bár ez is szerves foszfátalapú vegyület, az összetevőinek aránya nem tisztázott – hangsúlyozza Tálas. A szakember szerint a novicsok – de ez bármelyik más idegméregről is elmondható – előállítása annyira bonyolult, és olyan infrastruktúrát igényel, hogy kizárt, hogy azt egy amatőr, akármilyen önjelölt terrorista elő tudja otthon állítani. Ez nem olyan, mint egy szöges bomba, amelynek receptje az internet bugyraiból előbányászható, ezt nem lehet csak úgy, otthon kikotyvasztani.

A novicsokoknak sok típusa van. Akad, amelyik folyékony halmazállapotú, és van olyan is, amelyet nagyon finom por formájában állítanak elő. A vegyületek némelyike bináris vegyi fegyver; ami azt jelenti, hogy idegmérgeknek a kémiai rekaciót beindító prekurzorai, azaz vegyületei a lövedékben, közvetlenül a használat előtt keverednek össze, azaz tulajdonképpen az utolsó pillanatban születik meg a halálos vegyület. Az ilyen novicsokok könnyebben szállíthatók és tárolhatók a merénylet elkövetésének pillanatáig. Gary Stephens, a Readingi Egyetem professzora szerint a novicsokok nagy előnye a vegyi fegyverkezésben, hogy a bináris jellegük miatt a komponenseik külön-külön nincsenek a tiltólistán.

A novicsok egyes variációi akár félperc alatt kifejtik hatásukat, hasonló tüneteket produkálnak a fentebb említettekhez.

Salisburyben félnek az emberek

A BBC a szakértői vélemény nyomán azt írja, hogy novicsokmérgezés esetén azonnal el kell távolítani a ruhát magunkról, a bőrünket át kell súrolni szappanos vízzel, a szemet ki kell mosni, és azonnal plusz oxigént kell adni az áldozatnak. Az oxigént leszámítva ezek nagyon hasonló utasítások ahhoz, amelyeket az angol közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) vasárnap kiadott "elővigyázatossági tanácsként". Azt javasolták, hogy akik múlt vasárnap délután – Szkripalékkal egy időben, vagy ott-tartózkodásuk után – megfordultak abban a Zizzi nevű étteremben és a Mill pubban, ahol Szkripalék is, mossák ki mosógépben, a szokásosan használt mosószerrel akkor viselt ruházatukat.

Különleges védőöltözetben a tűzoltókat is bevetették Salisburyben © BEN STANSALL / AFP

A PHE útmutatása azt is javasolta, hogy a mosógépben nem mosható, általában száraztisztítással tisztított ruhaféléket a tulajdonosok tegyék be két, tetejükön lezárható műanyag zacskóba és biztonságos körülmények között otthonukban tárolják. Azt kérték az érintettektől – ez nagyjából 500 embert jelent –, hogy töröljék le személyes tárgyaikat, például telefonjukat vagy kézitáskájukat háztartási vagy csecsemőápoláshoz használatos törlőkendőkkel, és a törlőkendőket otthoni hulladékgyűjtőjükbe dobják ki, majd szappannal, alaposan mossanak kezet.

A szükséges óvintézkedések beharangozásától azonban nem nyugodott meg Salisbury lakossága, sőt az idegméreg-támadás megtörténte után egy héttel megfogalmazott tanácsok kissé megkésettnek hatnak. Noha Sally Davies tiszti főorvos szerint alacsony a közegészségügyi kockázata a Salisburyben történt esetnek, és a vegyi fegyverek nyomozására specializálódott brit ezred egykori parancsnoka szerint sincs most már miért aggódnia a lakosoknak, nem kérdés, hogy érezhetően felzaklatta a támadás a helyiek életét.

Volt, aki a feleségével a kérdéses időpontban a Mill nevű kocsmában tartózkodott, és nagyon szeretné tudni, hogy egy enyhébb mérgezésnek hosszú távon milyen következményei lehetnek. A Salisburyben található üzletek tulajdonosai félnek a jelentős bevételkieséstől, mivel a várost a vegyi mérgezés nyilvánosságra hozatala óta aki csak tudja, kerüli. Van olyan üzletvezető, aki szerint ötven éve nem volt olyan csendes a salisbury-i piac, mint most. Danny Styles, egy helyi zöldséges azt nyilatkozta a Guardian riporterének, hogy a történtek utáni napon még minden ment a maga rendjén, de amint bekerült az idegméreg a köztudatba, a zöldséges üzletnek befellegzett. "Az emberek félnek, és nem gondolom, hogy mernek kockáztatni, hogy betérjenek hozzám” – mondta.

Salisbury fruit and veg seller Danny Styles #SalisburyisOpen pic.twitter.com/6F4p3BoeQY — steven morris (@stevenmorris20) March 13, 2018

Az egy szabóságban dolgozó Annette Mansfield szerint fontos, hogy valahogy a helyiekkel kommunikálják, hogy még a Szkirpálék által meglátogatott Maltings plázában is vannak boltok, amelyeket nem kellett a nyomozás idejére bezárni, és Salisbury üzleteinek többsége igenis nyitva tart. A bolttulajonosok remélik, hogy az emberek hamarosan ismét biztonságban fogják érezni magukat.