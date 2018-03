Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","shortLead":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","id":"20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6174bc-1557-42e2-9887-d79626a0bc2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. március. 13. 11:25","title":"Minden érintett levelet kap a választás előtt a távhős rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba nyilatkozatot Kósa Lajos megbízója – írja a szerdai Magyar Nemzet. ","shortLead":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba...","id":"20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffcc4b-bb04-4daf-83a8-aa699befa981","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","timestamp":"2018. március. 14. 06:41","title":"Kósa Lajos édesanyja 800 milliót nyert volna a rejtélyes megbízással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú listájára, ezzel a magyar író idén is az esélyesek között szerepel – írta meg hétfőn a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú...","id":"20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196a420-53e2-4d2b-bafe-7ba7869d18a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. március. 12. 19:37","title":"Krasznahorkai László újra megnyerheti a Nemzetközi Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775cd6d4-628d-47b9-a523-94d54b598ed1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyanús anyagot tartalmazó csomagot találtak hétfő délután a brit parlament londoni épületének közelében. A parlament szóvivője nem sokkal később bejelentette, hogy veszélytelen anyagról van szó.","shortLead":"Gyanús anyagot tartalmazó csomagot találtak hétfő délután a brit parlament londoni épületének közelében. A parlament...","id":"20180312_Terrorfrasz_Londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=775cd6d4-628d-47b9-a523-94d54b598ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9062ec-1abf-43a9-b946-53cf08123c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Terrorfrasz_Londonban","timestamp":"2018. március. 12. 17:05","title":"Terrorfrász Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","shortLead":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","id":"20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17423bf-2708-47f8-998e-63150da2504e","keywords":null,"link":"/sport/20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","timestamp":"2018. március. 13. 05:50","title":"Süket macska jósolja meg az oroszországi focivébé meccseinek győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","shortLead":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","id":"20180313_tom_brady_serules_jaguars","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97f79b-52b1-4272-b071-d4be9ce81a4c","keywords":null,"link":"/sport/20180313_tom_brady_serules_jaguars","timestamp":"2018. március. 13. 19:23","title":"Hogy volt képes egyáltalán dobni így Tom Brady?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]