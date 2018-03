Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","shortLead":"A \"B*szódjál meg KDNP\" elsöprő sikere után itt az Apa zenél új száma, kifejezetten a választási kampányra időzítve. ","id":"20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a97cbc-21e7-4f1c-bf03-5a3994108ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc590afe-32ee-421d-9ed5-213c8396ab4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Uj_szammal_jott_ki_a_valasztasi_kampanyra_a_KDNPsboltzaras_dal_szerzoje","timestamp":"2018. március. 13. 15:46","title":"Új számmal jött ki a választási kampányra a KDNP-s boltzáras dal szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"Néhány héten belül megtörténhet, amire még nem volt példa, találkozhat az USA hivatalban lévő elnöke és Észak-Korea vezetője. Donald Trump elfogadta Kim Dzsong Un meghívását a kétoldalú tárgyalásra, de senki sem tudja, mi lehet az eredmény.","shortLead":"Néhány héten belül megtörténhet, amire még nem volt példa, találkozhat az USA hivatalban lévő elnöke és Észak-Korea...","id":"201811__koreai_kavarodas__targyalasi_ajanlat__trump_ugrott__villambeke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b47c59-c50d-4fa0-9381-f74be9fd2036","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.11/201811__koreai_kavarodas__targyalasi_ajanlat__trump_ugrott__villambeke","timestamp":"2018. március. 13. 00:00","title":"Villámbéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eef510-cf00-4f74-9ff0-a104b26c6961","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Reszletes_marcius_15i_programok_a_Ripost_szerint_allami_unnepsegek_es_Bekemenet","timestamp":"2018. március. 13. 09:50","title":"Részletes március 15-i programok a Ripost szerint: állami ünnepségek és Békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem minden.\r

És ez még nem...","id":"20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a03d21-49f5-43cf-8959-b64f500ef0ae","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Próbafülkéből kért tanácsot a lány, de a fotót egy vadidegen férfinak küldte – mesebeli történet lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem megelőztük Moldovát és Koszovót is.","shortLead":"Majdnem megelőztük Moldovát és Koszovót is.","id":"20180314_Finnorszag_a_legboldogabb_a_magyarok_nem_annyira_vidamak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca9d55b0-7049-4bca-8559-c45cdf1c48bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5457ffa-0614-4ea5-ab7b-fd713a04d39b","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Finnorszag_a_legboldogabb_a_magyarok_nem_annyira_vidamak","timestamp":"2018. március. 14. 17:27","title":"Finnország a legboldogabb, a magyarok nem annyira vidámak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy püspökladányi fórumon került szóba a dolog.","shortLead":"Egy püspökladányi fórumon került szóba a dolog.","id":"20180314_inspiralna_semjen_zsoltot_ha_jegesmedvere_vadaszhatna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56494f-3c25-4e99-bf0d-6d5b500dc5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_inspiralna_semjen_zsoltot_ha_jegesmedvere_vadaszhatna","timestamp":"2018. március. 14. 07:02","title":"Inspirálná Semjén Zsoltot, ha jegesmedvére vadászhatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fafea-86bf-4772-9bf8-dae17fe0bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d408f073-cc67-45d6-a29f-551eb96cce0b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miközben alig több mint két évtizede egy valamirevaló környezetvédelmi víziót felvázoló és a saját alkalmazottait egészségmegőrző programokkal segítő vállalat már felelősnek számított, manapság a CSR-piacon csak fantáziadúsabb kezdeményezésekkel lehet labdába rúgni.","shortLead":"Miközben alig több mint két évtizede egy valamirevaló környezetvédelmi víziót felvázoló és a saját alkalmazottait...","id":"20180313_oktatasi_csr","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d408f073-cc67-45d6-a29f-551eb96cce0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f247b08-858d-49e3-9d73-a614e06888ca","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180313_oktatasi_csr","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"„Ebbe nagyon is megéri befektetni” - leiskolázott versenytársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]