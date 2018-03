Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. ","shortLead":"Hírességek, politikusok és a tudományos élet szereplői emlékeznek a 76 évesen elhunyt elméleti fizikusra. ","id":"20180314_stephen_hawkingot_gyaszolja_a_vilag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b78fcf-e76f-486d-a6c7-7cc78c7de06f","keywords":null,"link":"/elet/20180314_stephen_hawkingot_gyaszolja_a_vilag","timestamp":"2018. március. 14. 11:50","title":"\"Repülj tovább, mint Superman a súlytalanságban\" – Stephen Hawkingot gyászolja a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek az üzenetek az üzenetküldőben.","shortLead":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek...","id":"20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d408b539-df6d-4e96-8d9d-6d62275d8f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","timestamp":"2018. március. 13. 09:03","title":"Olyan funkció jön a WhatsAppba, amelyről sokan csak álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3b5bfd-a247-4b06-8dbb-8fbc9d845178","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","timestamp":"2018. március. 13. 13:49","title":"Kósa, Semjén és a pancserek: a szemünk előtt omlik össze a kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen háromszáz óra közmunkát kell végeznie a Mátészalkai Járásbíróság ítélete szerint annak a postai kézbesítőnek, aki elsikkasztotta a postai küldeményként rábízott csaknem egymillió forintot.","shortLead":"Jogerősen háromszáz óra közmunkát kell végeznie a Mátészalkai Járásbíróság ítélete szerint annak a postai kézbesítőnek...","id":"20180312_kozmunkara_iteltek_az_egymillioval_meglepett_penzes_postast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11286b29-b6cd-4548-a816-a024b6f8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_kozmunkara_iteltek_az_egymillioval_meglepett_penzes_postast","timestamp":"2018. március. 12. 19:18","title":"Közmunkára ítélték az egymillióval meglépett pénzes postást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtót olvasók lemaradnak Kósa édesanyjának 800 milliós történetéről.","shortLead":"A kormánysajtót olvasók lemaradnak Kósa édesanyjának 800 milliós történetéről.","id":"20180314_A_kormanymediaban_kedd_delutan_otkor_befagyott_a_Kosasztori","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc5392a-7a2f-4774-b02f-436fb4ca9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_kormanymediaban_kedd_delutan_otkor_befagyott_a_Kosasztori","timestamp":"2018. március. 14. 10:50","title":"A kormánymédiában kedd délután ötkor befagyott a Kósa-sztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae903f4-5d6d-4344-a79c-327535dbe1a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) keddi elnökségi ülésén elfogadta a klubok új ösztönzési rendszerét, amelynek középpontjában a tehetséges játékosok kinevelése áll.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) keddi elnökségi ülésén elfogadta a klubok új ösztönzési rendszerét, amelynek...","id":"20180314_mlsz_fiatalszabaly_atalakitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dae903f4-5d6d-4344-a79c-327535dbe1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee7321-a1ac-4e7a-a87b-a473247b084c","keywords":null,"link":"/sport/20180314_mlsz_fiatalszabaly_atalakitas","timestamp":"2018. március. 14. 10:27","title":"Eddig tettek a klubok a fiatalszabályra, máshogy próbálkozik az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e487a-8e4d-44d9-85eb-98c5ce50c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy osztrák bankár egy nap úgy gondolta, jó üzlet Szerbiában fagyizót nyitni. Meg Magyarországon és Dél-Amerikában is. Igaza lett.","shortLead":"Egy osztrák bankár egy nap úgy gondolta, jó üzlet Szerbiában fagyizót nyitni. Meg Magyarországon és Dél-Amerikában is...","id":"20180314_Ezert_nyalnak_DelAmerikaban_keleteuropai_fagyit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e487a-8e4d-44d9-85eb-98c5ce50c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba4c84e-a8b7-4687-9919-e74a19d57ed1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_Ezert_nyalnak_DelAmerikaban_keleteuropai_fagyit","timestamp":"2018. március. 14. 12:44","title":"Ezért nyalnak Dél-Amerikában kelet-európai fagyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]