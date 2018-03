Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek az üzenetek az üzenetküldőben.","shortLead":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek...","id":"20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d408b539-df6d-4e96-8d9d-6d62275d8f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","timestamp":"2018. március. 13. 09:03","title":"Olyan funkció jön a WhatsAppba, amelyről sokan csak álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Záporokra, zivatarokra van kilátás, helyenként még köd is várható. A hőmérséklet nemigen változik, jellemzően 10-17 fokos maximumokra van kilátás. ","shortLead":"Záporokra, zivatarokra van kilátás, helyenként még köd is várható. A hőmérséklet nemigen változik, jellemzően 10-17...","id":"20180313_Marcius_15en_is_kelleni_fog_az_esernyo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee06a53-3d3a-4971-8fee-d41804c69fd3","keywords":null,"link":"/idojaras/20180313_Marcius_15en_is_kelleni_fog_az_esernyo","timestamp":"2018. március. 13. 07:14","title":"Március 15-én is kelleni fog az esernyő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje Münchenben kampányolt.","shortLead":"A Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje Münchenben kampányolt.","id":"20180312_Vona_eltorolne_a_mentelmi_jogot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be3441d-0b8f-47c3-ae0d-c25ebf263a55","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Vona_eltorolne_a_mentelmi_jogot","timestamp":"2018. március. 12. 13:25","title":"Vona eltörölné a mentelmi jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","shortLead":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","id":"20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a618b-9873-450c-974d-57eb9fce7e27","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2018. március. 13. 14:04","title":"Ismeretlen, halálos járványra figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","shortLead":"120 autóval tér vissza a 2014 végén bíróság által betiltott közösségi személyszállítást nyújtó vállalat. ","id":"20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc282e-48e0-4999-9b53-74aae3bff738","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180313_Negy_ev_utan_ujra_lehet_majd_uberezni_Barcelonaban","timestamp":"2018. március. 13. 11:36","title":"Négy év után újra lehet majd uberezni Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indítványt rendkívüli ülésen tárgyalja majd a parlament, ennek időpontja még nem ismert.","shortLead":"Az indítványt rendkívüli ülésen tárgyalja majd a parlament, ennek időpontja még nem ismert.","id":"20180312_bizalmatlansagi_inditvanyt_adtak_be_fico_kormanya_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cd670-fd69-47c7-8380-ae21904952ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_bizalmatlansagi_inditvanyt_adtak_be_fico_kormanya_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 20:50","title":"Bizalmatlansági indítványt adtak be Fico kormánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat jelzálogot jegyeztessen a cég épületeire.","shortLead":"A NAV inkasszót jegyeztetett be a Styl Fashion számlájára, a cégvezetés pedig nem fogadta el, hogy az önkormányzat...","id":"20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab595722-1cb1-4717-9d63-53d4db378700","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Tobb_szaz_dolgozo_maradt_fizetes_nelkul_Szombathelyen","timestamp":"2018. március. 12. 12:17","title":"Több száz dolgozó maradt fizetés nélkül Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]