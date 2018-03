Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul senki sem nézte.","shortLead":"Ráadásul senki sem nézte.","id":"20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a741f5-cf8c-4b8a-95b2-25ebcc04c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557a8c46-f39b-4374-8130-b016672c60f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Negyedmilliardbol_keszult_egy_harom_perces_video_a_vizes_vbrol","timestamp":"2018. március. 13. 10:26","title":"Negyedmilliárdból készült egy háromperces videó a vizes vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","shortLead":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","id":"20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bc4129-eb49-4412-a233-6b353ae41ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","timestamp":"2018. március. 13. 20:42","title":"Másfél éves kislányt mart halálra családja kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint 700 kivágott fa, veszélybe sodort zöldterületek, folyamatos tiltakozások jellemezték az elmúlt négy évet. ","shortLead":"Közelednek a választások, megnéztük hát, mit kapott Budapest ebben a ciklusban. Népszerűtlen gigaberuházások, több mint...","id":"20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ebc90e4-d760-482d-bd7b-ec9ff172fefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a1e11-69e1-422f-bbc9-e94b2ea15d64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Szetdult_kozparkok_elszort_milliardok_nepszerutlen_beruhazasok__ezt_kapta_Budapest_az_elmult_negy_evben","timestamp":"2018. március. 12. 17:20","title":"Szétdúlt közparkok, elszórt milliárdok – ezt kapta Budapest a kormánytól négy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d52a27-8cd9-4738-8fde-7caea28254be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különböző szabálysegések miatt most összesen 85 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal a sokat kritizált magyar fapados busztársaságot.","shortLead":"Különböző szabálysegések miatt most összesen 85 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal a sokat kritizált...","id":"20180314_Ismet_megbuntettek_jogserto_tevekenysegek_miatt_az_Orangewayst","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98d52a27-8cd9-4738-8fde-7caea28254be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac239a1-d690-4078-a8ed-55a64cdbdceb","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Ismet_megbuntettek_jogserto_tevekenysegek_miatt_az_Orangewayst","timestamp":"2018. március. 14. 11:34","title":"A versenyhivatal keményen odavágott az Orangeways buszjáratok üzemeltetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","shortLead":"Akhilleuszt, a fehér macskát választották hivatalos jósnak.","id":"20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17423bf-2708-47f8-998e-63150da2504e","keywords":null,"link":"/sport/20180313_suket_macska_josol_az_oroszorszagi_fociveben","timestamp":"2018. március. 13. 05:50","title":"Süket macska jósolja meg az oroszországi focivébé meccseinek győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11253a9e-b857-423b-ab87-b85330628726","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"itthon","description":"A januárra elbizonytalanodott szavazói többségét a kormánypártnak mostanra sikerült visszanyernie – ezt mérte a HVG számára március elején a Medián. A tíz nappal ezelőtti pillanatfelvétel szerint hatszázezer ember akar szavazni, de nem árulja el, van-e már pártja.","shortLead":"A januárra elbizonytalanodott szavazói többségét a kormánypártnak mostanra sikerült visszanyernie – ezt mérte a HVG...","id":"20180314_median_kozvelemeny_kutatas_marcius","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11253a9e-b857-423b-ab87-b85330628726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da960d02-97e8-4a20-b4d6-7e1289676e2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_median_kozvelemeny_kutatas_marcius","timestamp":"2018. március. 14. 10:40","title":"Medián: A Fidesz nem ingott meg, de hatszázezer pártnélküli szavazótól tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1658cc25-704f-4c83-8732-101b6eec525a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A hazai vállalkozások tizede már online számlázóprogramot használ, mások meg azért válthatnak, mert a 100 ezer forint feletti áfa-tartalmú ügyleteket július 1-jétől kötelező lesz bejelenteni a NAV-nak – derül ki az eNET és a Számlázz.hu felméréséből.","shortLead":"A hazai vállalkozások tizede már online számlázóprogramot használ, mások meg azért válthatnak, mert a 100 ezer forint...","id":"20180312_Nem_a_szamlak_mennyisegetol_fugg_hogy_erdemese_atterni_online_szamlazasra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1658cc25-704f-4c83-8732-101b6eec525a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0f355b-f126-4ebb-ba7d-46a9676a6059","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180312_Nem_a_szamlak_mennyisegetol_fugg_hogy_erdemese_atterni_online_szamlazasra","timestamp":"2018. március. 13. 07:02","title":"Nem a számlák mennyiségétől függ, hogy érdemes-e áttérni online számlázásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]