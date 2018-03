Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az eljegyzési fotón is ennek a divatháznak a ruháját viselte.","shortLead":"Már az eljegyzési fotón is ennek a divatháznak a ruháját viselte.","id":"20180313_Mar_tudjuk_honnan_lesz_mennyasszonyi_ruhaja_Meghan_Marklenak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beca8aa-7d09-45d3-a0dd-f949f9e6855d","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Mar_tudjuk_honnan_lesz_mennyasszonyi_ruhaja_Meghan_Marklenak","timestamp":"2018. március. 13. 07:25","title":"Már tudjuk, honnan lesz menyasszonyi ruhája Meghan Markle-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament, a Bundestag Angela Merkelt.","shortLead":"Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament, a Bundestag Angela Merkelt.","id":"20180314_angela_merkelt_megvalasztottak_kancellarnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560e4e4f-6149-46af-b7a2-320aad2bd3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_angela_merkelt_megvalasztottak_kancellarnak","timestamp":"2018. március. 14. 10:04","title":"Angela Merkel újra kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való bánásmódunk azonban jóval több, mint hasznos vagy káros szokás: árulkodó tünet arról, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.","shortLead":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való...","id":"20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f8127e-78c8-4590-a441-4d2d6e7bfb04","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Az érzelmi biztonság helyettesítője manapság: a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció keretében. Az ingyenes időszak április 3-án kezdődik, mit ad isten, épp a választások előtti hajrában.","shortLead":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció...","id":"20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aab28b-b5d7-4368-82da-04aa684efc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","timestamp":"2018. március. 12. 17:10","title":"Pont a választások előtt lesz ingyenes Mészáros Lőrinc újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el a tesztelők kezébe. Ilyenkor nem maradhatnak el azok a vizsgálatok sem, amelyek a telefonok tartósságát firtatják.","shortLead":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el...","id":"20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee296e-8698-4252-803c-9a7314672f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","timestamp":"2018. március. 13. 19:00","title":"Nem maradhatott el: az új Samsung csúcstelefon is átesett a tortúrateszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van ebben a csapda? Mutatjuk.","shortLead":"Az Egyesült Államok szüntesse meg a Kínába irányuló high-tech export tilalmát, ezzel hozakodott elő Peking. De hol van...","id":"20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33b31f6-4d6b-4597-868b-b29dce75f0df","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_A_kinaiak_artatlan_arccal_valami_nagyon_meredeket_ajanlottak_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 12. 14:49","title":"A kínaiak ártatlan arccal valami nagyon meredeket ajánlottak Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A velencei vízi buszokat, a Vaporettókat, mostantól használt sütőolajjal fogják tankolni.","shortLead":"A velencei vízi buszokat, a Vaporettókat, mostantól használt sütőolajjal fogják tankolni.","id":"20180312_vaporetto_etolaj_uzemanyag_takolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac10c6f-20fc-49d9-9f0b-100b217e3391","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_vaporetto_etolaj_uzemanyag_takolas","timestamp":"2018. március. 12. 14:57","title":"Nálunk büntetik, máshol épp bevezetik az étolajos járműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]