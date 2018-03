Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9714db3-4192-4d08-834e-61769cdf19cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig örülünk, ha arról adhatunk hírt, hogy egy izgalmas és fiatal magyar zenekar új lemezt adott ki. Hát ez most egy ilyen alkalom.","shortLead":"Mindig örülünk, ha arról adhatunk hírt, hogy egy izgalmas és fiatal magyar zenekar új lemezt adott ki. Hát ez most...","id":"20180314_Uj_lemezt_adott_ki_a_pecsi_Radiohead","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9714db3-4192-4d08-834e-61769cdf19cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bed2e60-ecee-4507-9fb1-a4d35f31ab6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Uj_lemezt_adott_ki_a_pecsi_Radiohead","timestamp":"2018. március. 14. 13:10","title":"Új lemezt adott ki a \"pécsi Radiohead\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható fejlődési hálózatának „Boldogság jelentése” szerint. Az élen az észak-európai államok taroltak, Magyarország a középmezőnyben.","shortLead":"Finnország átvette a legboldogabb ország tisztét az eddigi bajnoktól, Norvégiától – legalábbis az ENSZ fenntartható...","id":"20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad22d202-5ad7-4ca5-b0cb-632d106398ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702128b-1782-484b-8cfc-f9b715116a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Melyik_a_legboldogabb_orszag","timestamp":"2018. március. 15. 05:48","title":"Melyik a legboldogabb ország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett a párizsi klímaegyezményből, Hawking szerint átlökte a bolygót a kritikus határon.","shortLead":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett...","id":"20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0321-7b20-4a2b-b05b-f6603f652c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 15. 08:03","title":"Stephen Hawking utolsó figyelmeztetése az emberiségnek: sötét jövő jön, ha nem teszünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be744e32-78cb-4983-a04d-46b5c5ba1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3b5bfd-a247-4b06-8dbb-8fbc9d845178","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_Semjen_es_a_pancserek_a_szemunk_elott_omlik_ossze_a_kommunikacio","timestamp":"2018. március. 13. 13:49","title":"Kósa, Semjén és a pancserek: a szemünk előtt omlik össze a kommunikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58069d2-0fef-4fe5-9c1d-e0693d9f2b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha mindenkinek jól esik kicsit elvonulni a világtól, ehhez pedig kiváló társ lehet a Light Phone nevű kis készülék. A minimalista mobil második kiadása bár papíron többet tud elődjénél, összességében továbbra se valami okos – és épp emiatt annyira vonzó.","shortLead":"Néha mindenkinek jól esik kicsit elvonulni a világtól, ehhez pedig kiváló társ lehet a Light Phone nevű kis készülék...","id":"20180315_the_light_phone_2_mobiltelefon_indiegogo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c58069d2-0fef-4fe5-9c1d-e0693d9f2b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2a8e8e-be1d-47c2-939b-696a81e13fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_the_light_phone_2_mobiltelefon_indiegogo","timestamp":"2018. március. 15. 07:02","title":"Van egy telefon, ami annyira buta, hogy imádják a felhasználók – és még csak most jön az okosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","shortLead":"2010-ig a Fidesz szavazói voltak a leginkább oroszellenesek, de most már ők szeretik legjobban Oroszországot.","id":"20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e1b208-029b-4bb3-abff-43ff455d71df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfaae6b-a9b2-4522-8ee9-10bbc01dd35f","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Nagyon_megszerettek_Oroszorszagot_a_Fidesz_szavazoi","timestamp":"2018. március. 15. 10:43","title":"Nagyon megszerették Oroszországot a Fidesz szavazói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A poharakba már tavaszi szelek fújnak és tizenhét, főként balatoni borászatot terelnek a Borkikötőbe, egészen pontosan a balatonfüredi Silver udvarba. Borászatok és borkedvelők, Balaton-fanok, gasztronauták randevúja március 15-én sétáló borkostoló keretében. \r

","shortLead":"A poharakba már tavaszi szelek fújnak és tizenhét, főként balatoni borászatot terelnek a Borkikötőbe, egészen pontosan...","id":"20180312_Borkikoto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fed0863-adfe-4178-b131-c18b88466bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b365216-bc49-4901-9b2d-2ceab4f27eb2","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Borkikoto","timestamp":"2018. március. 13. 15:52","title":"Borkikötő - az első tavaszi randi a Balatonnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180313_Legyen_az_akar_birkozoakademiai_alapkoletetel_a_frizura_ep_Nemeth_Szilard_migransozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705eba34-389c-4b26-9fb3-1a4fc2dfe15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabd53f0-4389-4eff-9bdd-1a2933bec7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Legyen_az_akar_birkozoakademiai_alapkoletetel_a_frizura_ep_Nemeth_Szilard_migransozik","timestamp":"2018. március. 13. 14:44","title":"Legyen az akár birkózóakadémiai alapkőletétel, a frizura ép, Németh Szilárd migránsozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]