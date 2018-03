Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most az ügyész ennél kisebb büntetést kért.","shortLead":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most...","id":"20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384f41c2-4c57-4501-b15f-efcc24805bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","timestamp":"2018. március. 14. 12:31","title":"Ebből mi lesz: enyhébb büntetést kért Ahmed H.-ra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5c23cb-6fca-461a-a281-021b71932ea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktort rakják majd a plakátokra, emellett fórumokat is szerveznek. ","shortLead":"Orbán Viktort rakják majd a plakátokra, emellett fórumokat is szerveznek. ","id":"20180314_Uj_plakatkampannyal_jon_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5c23cb-6fca-461a-a281-021b71932ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023d380-30ed-4d1e-ba67-d244afcac0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Uj_plakatkampannyal_jon_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 14. 14:21","title":"Új plakátkampánnyal jön a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","shortLead":"Az új autókat vásárlók közül sokakat nem igazán képesek meggyőzni az elektromos autók. ","id":"20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46cea3a9-ed98-464b-8267-5b42b3456aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a1f8e9-3cdb-4b86-854c-e59e43b80168","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_van_ahol_mar_kipukkant_a_villanyautolufi_es_zuhannak_az_eladasok","timestamp":"2018. március. 14. 13:27","title":"Van ahol máris kipukkant a villanyautó-lufi, és zuhannak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért alkalmatlan miniszternek. ","shortLead":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért...","id":"20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a494758-0f0e-4d36-82f1-24def39d2c16","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 13:07","title":"Vizsgálóbizottságot kezdeményez a Jobbik Kósa Lajos sztorija miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett a párizsi klímaegyezményből, Hawking szerint átlökte a bolygót a kritikus határon.","shortLead":"Sötét jövőt jósolt az emberiségnek, ha nem teszünk valamit a klímaváltozás ellen. Az pedig, hogy Amerikai kilépett...","id":"20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f8866b-1dce-4590-bd8f-fc0a4f00e568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbd0321-7b20-4a2b-b05b-f6603f652c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_stephen_hawking_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 15. 08:03","title":"Stephen Hawking utolsó figyelmeztetése az emberiségnek: sötét jövő jön, ha nem teszünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e487a-8e4d-44d9-85eb-98c5ce50c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy osztrák bankár egy nap úgy gondolta, jó üzlet Szerbiában fagyizót nyitni. Meg Magyarországon és Dél-Amerikában is. Igaza lett.","shortLead":"Egy osztrák bankár egy nap úgy gondolta, jó üzlet Szerbiában fagyizót nyitni. Meg Magyarországon és Dél-Amerikában is...","id":"20180314_Ezert_nyalnak_DelAmerikaban_keleteuropai_fagyit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e487a-8e4d-44d9-85eb-98c5ce50c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba4c84e-a8b7-4687-9919-e74a19d57ed1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_Ezert_nyalnak_DelAmerikaban_keleteuropai_fagyit","timestamp":"2018. március. 14. 12:44","title":"Ezért nyalnak Dél-Amerikában kelet-európai fagyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való bánásmódunk azonban jóval több, mint hasznos vagy káros szokás: árulkodó tünet arról, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben.","shortLead":"Ha egy családban drasztikusan sokfélén gondolkodnak a pénzről, az viharos konfliktusokat okozhat. A pénzzel való...","id":"20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ad19c25-1822-4b08-9c17-5de5df39c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f8127e-78c8-4590-a441-4d2d6e7bfb04","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180314_Az_erzelmi_biztonsag_helyettesitoje_manapsag_a_penz","timestamp":"2018. március. 14. 10:00","title":"Az érzelmi biztonság helyettesítője manapság: a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oda kell érnie a csokitojásnak még választás előtt.","shortLead":"Oda kell érnie a csokitojásnak még választás előtt.","id":"20180314_50_forintot_kapnak_a_postasok_minden_Erzsebetutalvanyert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5bd2d9c-3640-4809-96d9-b9d6059bade7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83cd4bf-f52f-461b-bcd2-2754db9f2659","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_50_forintot_kapnak_a_postasok_minden_Erzsebetutalvanyert","timestamp":"2018. március. 14. 16:53","title":"50 forintot kapnak a postások minden Erzsébet-utalványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]