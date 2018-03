Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lejárt a brit kormány által kitűzött határidő: Moszkvának brit idő szerint kedden éjfélig kellett volna magyarázatot adnia arra, ki mérgezhette meg Szergej Szkripalt és lányát, Juliját az angliai Salisburyben. ","shortLead":"Lejárt a brit kormány által kitűzött határidő: Moszkvának brit idő szerint kedden éjfélig kellett volna magyarázatot...","id":"20180314_lejart_a_hatarido_szkripal_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d768fc7d-054f-4796-9314-3d91ac561522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e2d8c0-f723-445d-85fa-47ae6ff2691d","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_lejart_a_hatarido_szkripal_ugyben","timestamp":"2018. március. 14. 05:49","title":"Lejárt a határidő a Szkripal-ügyben, Moszkva nem vállalja a felelősséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára - így magyarázta a hvg.hu-nak a Kósa Lajos egyik bizalmi emberének tekinthető, a fideszes politikust anno a \"csengeri szélhámosnővel\" összekötő Orendi Mihály. A volt debreceni sportközpontvezető tavaly év végén állítása szerint megszakította a kapcsolatot Szabó Gábornével, a nő cégében ugyanakkor a mai napig résztulajdonos és ügyvezető. Állítása szerint nem ért rá kiszállni belőle. ","shortLead":"Igaz, hogy jó viszonyban voltunk és jól tudtunk együtt dolgozni, de mindent azért nem kötöttünk egymás orrára...","id":"20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d49e832-e53e-4b0d-baf9-ce3ed6cc2010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67a861-2a27-4da3-af7f-019791c10ccd","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_kosa_lajos_orokseggate_orendi_mihaly_szabo_gaborne","timestamp":"2018. március. 15. 07:00","title":"\"Kósa úrnak ehhez semmi köze\" - Megszólal az \"örökség-gate\" egyik kulcsszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem minden.\r

\r

","shortLead":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem...","id":"20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a03d21-49f5-43cf-8959-b64f500ef0ae","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Próbafülkéből kért tanácsot a lány, de a fotót egy vadidegen férfinak küldte – mesebeli történet lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és fitneszfunkciók – többek között ezeket tudja a Fitbit újdonsága. A vállalat a bevált Pebble-recepttel visz némi életet az okosórák nem túl izgalmas piacára.","shortLead":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és...","id":"20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9aa4c7-fca7-4c51-9f52-9d260b366c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","timestamp":"2018. március. 14. 10:03","title":"Megjött a Pebble igazi utódja: ígéretes okosórát dob piacra a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp Réka Kinga. A sütemény viszont csak akkor jár, ha a miniszter lemond.","shortLead":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp...","id":"20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3329f-35eb-4f31-a7cc-365def90aba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","timestamp":"2018. március. 14. 19:12","title":"Tortát adnának Kósa \"1300 milliárdos miniszter\" Lajosnak, ha lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bdb159-53af-4c52-9868-ea682af9e376","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Sudarsan Pattnaik indiai művész homokszobrot faragott a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikus emlékére. ","shortLead":"Sudarsan Pattnaik indiai művész homokszobrot faragott a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikus emlékére. ","id":"20180314_Csodas_emleket_allitottak_Stephen_Hawkingnak_KeletIndiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41bdb159-53af-4c52-9868-ea682af9e376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae97ebbe-7535-44cd-9ef4-cb7ae9761f1f","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Csodas_emleket_allitottak_Stephen_Hawkingnak_KeletIndiaban","timestamp":"2018. március. 14. 18:00","title":"Csodás emléket állítottak Stephen Hawkingnak Kelet-Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]