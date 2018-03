Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","shortLead":"A gyerekre a dédszülei vigyáztak, amikor az eb rátámadott saját kertjükben. ","id":"20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bc4129-eb49-4412-a233-6b353ae41ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_masfel_eves_kislanyt_mart_halalra_csaladja_kutyaja","timestamp":"2018. március. 13. 20:42","title":"Másfél éves kislányt mart halálra családja kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini a Fico kormány befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettese, őt jelölték Robert Fico utódjául. ","shortLead":"Peter Pellegrini a Fico kormány befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettese, őt jelölték Robert Fico utódjául. ","id":"20180315_peter_pellegrini_lehet_az_uj_szlovak_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7138bef-9ef7-4974-90ca-08dceb86222d","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_peter_pellegrini_lehet_az_uj_szlovak_miniszterelnok","timestamp":"2018. március. 15. 14:25","title":"Peter Pellegrini lehet az új szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Ha jól számoltuk, huszonnégyszer esett március 15-e országos választási kampányba vagy annak közelébe a kiegyezés és 2014 között. Utoljára 1963-ban kerülték el a parlamenti választások az 1848-as forradalom ünnepét.","shortLead":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Ha jól számoltuk, huszonnégyszer...","id":"20180314_Revesz_Valaszd_48at__barkit_es_senkit_I_resz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0bfb4f-8b99-4026-8c8b-7b127074b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Revesz_Valaszd_48at__barkit_es_senkit_I_resz","timestamp":"2018. március. 14. 17:40","title":"Révész: Válaszd 48-at! – bárkit és senkit (I. rész)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","shortLead":"Ennek a kabriónak nemcsak a teljesítményét növelték meg, hanem a belterét is felcicomázták. ","id":"20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654654ed-20cc-41eb-9a8a-e53bd4a0c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60711cee-d375-4488-9f4f-c4095bdf6785","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_minden_arany_ami_fenylik__ezen_a_porschen_egesz_biztosan","timestamp":"2018. március. 14. 10:22","title":"Minden arany, ami fénylik – ezen a Porschén egész biztosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most az ügyész ennél kisebb büntetést kért.","shortLead":"Legutóbb 10 év fegyházat kapott a terrorizmussal megvádolt Ahmed H. – akivel előszeretettel kampányol a kormány –, most...","id":"20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384f41c2-4c57-4501-b15f-efcc24805bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ebbol_mi_lesz_enyhebb_buntetest_kert_Ahmed_Hra_az_ugyesz","timestamp":"2018. március. 14. 12:31","title":"Ebből mi lesz: enyhébb büntetést kért Ahmed H.-ra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senki sem tudja, mire készül.","shortLead":"Senki sem tudja, mire készül.","id":"20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0df77-1e12-4666-9fb1-d451772284c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","timestamp":"2018. március. 14. 16:33","title":"Elon Musk most humoristákat toboroz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el a tesztelők kezébe. Ilyenkor nem maradhatnak el azok a vizsgálatok sem, amelyek a telefonok tartósságát firtatják.","shortLead":"Hivatalosan még nem értékesítik a Galaxy S9-eket, de ez nem jelenti azt, hogy a készülékek ne jutottak volna el...","id":"20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a33b73-d4bc-42be-8e4c-6be3a18d6beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fee296e-8698-4252-803c-9a7314672f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_samsung_galaxys9_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt","timestamp":"2018. március. 13. 19:00","title":"Nem maradhatott el: az új Samsung csúcstelefon is átesett a tortúrateszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]