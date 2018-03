Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54239ea7-9250-482d-bd13-5e15b460feb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négynapos hétvége előtti munkanap ideális a mémek böngészésére, most Kósa Lajosra szálltak rá az online népművészek.","shortLead":"A négynapos hétvége előtti munkanap ideális a mémek böngészésére, most Kósa Lajosra szálltak rá az online népművészek.","id":"20180314_kosa_lajos_memek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54239ea7-9250-482d-bd13-5e15b460feb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eeba8c6-e55d-474a-aaf6-0fafdc5ef2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180314_kosa_lajos_memek","timestamp":"2018. március. 14. 10:26","title":"Kósa Lajos úgy hiányzott a mémgyárosoknak, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és az újvonalas growth hacking, vagy adatvezérelt digitális marketing között. Vagyis az, hogy sokan a régi iskola berögzött eszközeit és módszereit akarják használni egy új technológiailag jóval fejlettebb jelenben.","shortLead":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és...","id":"HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089ad278-5614-42ef-be65-440b94529214","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Szemlélet(váltás) - A modern kori marketing nem a régi új csomagolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk be egyes népcsoportokat, s megerősítettük a sztereotípiákat” – írja a National Geographic című amerikai folyóirat főszerkesztője, Susan Goldberg. A lap harcolni akar a mai rasszisták ellen. \r

","shortLead":"Rasszista módon írtunk az emberekről, nem foglalkoztunk a nem fehér amerikaiakkal, egzotikusként és vadként mutattunk...","id":"20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0889311a-6aa3-491b-93dd-6259a434781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1393516c-b420-4478-ab53-428bc5ade261","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Rasszistak_voltunk__ismerte_be_a_National_Geographic","timestamp":"2018. március. 13. 19:37","title":"Rasszisták voltunk – ismerte be a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5715dfa-8902-49a1-93ad-64a5ac267bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, az IKSZ is.","shortLead":"Sőt, az IKSZ is.","id":"20180313_Breking_a_KDNP_is_ott_lesz_a_Bekemeneten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5715dfa-8902-49a1-93ad-64a5ac267bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39b4808-b4a6-4b1c-a092-5117231e65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Breking_a_KDNP_is_ott_lesz_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 16:17","title":"Bréking: a KDNP is ott lesz a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de az Urus is feljövőben van.","shortLead":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de...","id":"20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8051b-f089-4684-b4d8-8cfecc6af6d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. március. 14. 11:29","title":"Úgy viszik a méregdrága Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt – állítja egy új tanulmány, amelyet kedden a BBC News ismertetett. ","shortLead":"A Dél-Afrika területén élő kőkorszaki emberek túlélték a történelem legnagyobb vulkánkitörését 74 ezer évvel ezelőtt –...","id":"20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16982b0a-84e2-4bd5-a304-c827ef64ebb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc94c57-ec58-49a6-88bf-0a0c0ec40a42","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Nagy_tulelok_voltak_a_kokorszaki_emberek_DelAfrikaban","timestamp":"2018. március. 13. 15:16","title":"Nagy túlélők voltak a kőkorszaki emberek Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Rövid közleményben jelentette be a Zoom.hu, hogy csütörtöktől már nem Tarjányi Péter lesz az ügyvezető igazgatója.","id":"20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7a1af8-bc24-4370-9a7c-d72020063f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be24b4d-307b-418d-aa9e-7af53054ce93","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Tarjanyi_Peter_lemondott_a_Zoomhu_igazgatoi_posztjarol","timestamp":"2018. március. 14. 17:12","title":"Tarjányi Péter lemondott a Zoom.hu igazgatói posztjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]