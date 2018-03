Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4793ab3-631e-4529-82d6-1ee534d79f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csengeri Wall Street farkasa sem tudja elhomályosítani a március 15-i ünnepi megemlékezéseket. A választások előtti erőpróbának Budapest belvárosában ma két békemenet kígyózott, volt keménykedő Orbán-beszéd, lesz diáktüntetés, és persze útlezárások. Kövesse percről percre hírfolyamunkat!","shortLead":"A csengeri Wall Street farkasa sem tudja elhomályosítani a március 15-i ünnepi megemlékezéseket. A választások előtti...","id":"20180315_marcius_15_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4793ab3-631e-4529-82d6-1ee534d79f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ae90d-1fe8-494d-bd70-8887cd07aca7","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_marcius_15_hirek","timestamp":"2018. március. 15. 10:37","title":"Orbán azzal fenyeget, hogy elégtételt vesznek a választások után - március 15. percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arra szólította fel a kormányt, hogy már ne hozzanak döntéseket az adófizetők pénzéről, Kaltenbach Jenő volt ombudsmant antikorrupciós ügyészség vezetőjének nevezné ki, Kósa Lajosról pedig azt mondta, nem hiszi el, hogy Kósa annyira ostoba, hogy nem fogta fel, mit ír alá. ","shortLead":"Karácsony Gergely arra szólította fel a kormányt, hogy már ne hozzanak döntéseket az adófizetők pénzéről, Kaltenbach...","id":"20180314_Karacsony_Gergely_leidiotazta_Kosa_Lajost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e42b34-b930-4f13-8d70-d91b57176b98","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Karacsony_Gergely_leidiotazta_Kosa_Lajost","timestamp":"2018. március. 14. 13:59","title":"Karácsony Gergely leidiótázta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint a Hold-programban tökéletesítik majd.","shortLead":"Az űrhajósok repültetésének és sugárvédelmének, valamint a leszállásnak a technológiáját a tervek szerint...","id":"20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fc52a0e-70b1-40e6-bcd5-953de6765370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d585758-3d2b-4e89-a82f-464daebf477a","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_putyin_megerositette_hogy_jovore_indul_az_orosz_mars_misszio","timestamp":"2018. március. 15. 19:10","title":"Putyin megerősítette, hogy jövőre indul az orosz Mars-misszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","shortLead":"Európai szintű ellenőrzés kezdődik március 17-én, amiben a magyar rendőrök is részt vesznek.","id":"20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4874b5-c7a6-4fdf-82b4-b77c6fbf64d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c2b473-62ca-4e09-9978-ace1d2d5defb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rendorseg_kozuti_ellenorzes_biztonsagi_ov","timestamp":"2018. március. 15. 15:31","title":"Ne lepődjön meg, ha a hétvégén kiintik a forgalomból a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására.","shortLead":"Csütörtöki sajtójelentések szerint az Európai Bizottság javaslatot készít az információtechnológiai nagyvállalatok...","id":"20180315_3_szazalekot_csipne_le_a_Facebook_es_a_Google_forgalmabol_az_EU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3d023d-66b9-430b-b9a7-c8f826793025","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_3_szazalekot_csipne_le_a_Facebook_es_a_Google_forgalmabol_az_EU","timestamp":"2018. március. 15. 19:47","title":"3 százalékot csípne le a Facebook és a Google forgalmából az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos a legesélyesebb ellenzéki jelölt, de baloldali átszavazásokra lenne szükség a győzelméhez. ","shortLead":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos...","id":"20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aec86f-0655-4676-a08b-1e91d41c00bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 14. 08:34","title":"Akár meg is verhetné a Fideszt a jobbikos Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda00da4-5858-4e9e-8a58-4a2ac8125e67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit nyerhet az európai ipar, ha az EU és Dél-Amerikai országai megegyeznek a szabadkereskedelmi egyezségről, de a gazdákon bukhat a megállapodás.","shortLead":"Óriásit nyerhet az európai ipar, ha az EU és Dél-Amerikai országai megegyeznek a szabadkereskedelmi egyezségről, de...","id":"20180314_A_gazdak_ejthetik_tuszul_az_EU_es_DelAmerika_nagy_uzletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dda00da4-5858-4e9e-8a58-4a2ac8125e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b173beb4-5f3d-4b63-8a42-66506e3d888e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_gazdak_ejthetik_tuszul_az_EU_es_DelAmerika_nagy_uzletet","timestamp":"2018. március. 14. 12:06","title":"A gazdák ejthetik túszul az EU és Dél-Amerika nagy üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze. Ünnepi beszédét teljes egészében a kampánynak szentelte a február 25-én megválasztott polgármester.","shortLead":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze...","id":"20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea4742-df57-4c2d-bb88-246c0e4e9d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","timestamp":"2018. március. 15. 12:02","title":"Márki-Zay Péter: \"Több Európát, kevesebb Putyint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]