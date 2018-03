Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi helyezésén az Apple és a Google.","shortLead":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi...","timestamp":"2018. március. 14. 19:00","title":"Felmérés: a felhasználók egyre jobban orrolnak az Apple-re és a Google-re"},{"c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy S9. Szét is szedték gyorsan.","shortLead":"Bár csak pénteken kezdődik a Samsung új csúcstelefonjának értékesítése, az iFixit csapatához már eljutott egy Galaxy...","timestamp":"2018. március. 14. 20:03","title":"Videó: kiderült, mit rejt a Samsung Galaxy S9 belseje"},{"c_author":"nyüzsi","category":"itthon","shortLead":"","timestamp":"2018. március. 15. 12:13","title":"Lázár Romániából harcol a nemzetállamok diadaláért"},{"c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És az egészből egy lemez lesz.","shortLead":"És az egészből egy lemez lesz.","timestamp":"2018. március. 15. 18:31","title":"A legnagyobb sztárok dolgozzák fel Elton John legnagyobb slágereit"},{"c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai napilap írásában Orbán nyugdíjasoknak szánt ajándékára, valamint az OLAF-jelentésre is kitér.","shortLead":"Az amerikai napilap írásában Orbán nyugdíjasoknak szánt ajándékára, valamint az OLAF-jelentésre is kitér.","timestamp":"2018. március. 14. 17:16","title":"Tiborcz után Kósa eurómilliárdos bizniszéről is cikkezik a The New York Times"},{"c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be a Fehér Ház.","shortLead":"Washington támogatja London döntését az orosz diplomaták kiutasításáról - jelentette be a Fehér Ház.","timestamp":"2018. március. 15. 06:10","title":"Trump London mellé állt a brit-orosz kémügyben"},{"c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze a bűnözők is.","shortLead":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze...","timestamp":"2018. március. 16. 16:10","title":"Kína bekeményít, nem engedik repülőre, vonatra szállni májustól a törvénysértőket"},{"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából kétbusznyi emberrel fényképezkedett Kósa Lajos, amikor Debrecenből elindultak a Békemenetre.","shortLead":"Nagyjából kétbusznyi emberrel fényképezkedett Kósa Lajos, amikor Debrecenből elindultak a Békemenetre.","timestamp":"2018. március. 15. 08:29","title":"Elindultunk – üzente Kósa Lajos, majd ott maradt Debrecenben"}]