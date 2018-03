Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott a legfontosabb kérdés lenni. A hvg.hu ebből kimarad, nem becsülünk tömeget.","shortLead":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott...","id":"20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c50e1-a187-495d-83d7-17a752901a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","timestamp":"2018. március. 15. 11:10","title":"Rákay Philip ki van tiltva a hvg.hu-ról a nemzeti ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1171cd38-6176-4223-892b-80b0c74ba9b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two-t alig egy hete mutatták be, de máris láthatjuk, milyen lenne a kabrió változata.","shortLead":"A Rimac Concept Two-t alig egy hete mutatták be, de máris láthatjuk, milyen lenne a kabrió változata.","id":"20180315_rimac_concept_two_kabrio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1171cd38-6176-4223-892b-80b0c74ba9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344d36b-5f55-4e62-8f35-ec8fb8415f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_rimac_concept_two_kabrio","timestamp":"2018. március. 15. 17:46","title":"Szép a horvátok elektromos autója, de tető nélkül még szebb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f0c6dc-2a55-4763-9157-5a68aa273951","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú üldözés után állt csak meg az állat.","shortLead":"Hosszú üldözés után állt csak meg az állat.","id":"20180314_Robogoval_fogtak_be_a_szokott_lovat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f0c6dc-2a55-4763-9157-5a68aa273951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5703636-cab9-42b4-99bf-6892e478743d","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Robogoval_fogtak_be_a_szokott_lovat","timestamp":"2018. március. 14. 15:11","title":"Videó: Robogóval fogták be a szökött lovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közös határvédelmet most már támogatják.","shortLead":"A közös határvédelmet most már támogatják.","id":"20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad952d-4dae-44df-a741-13c4601d2c91","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","timestamp":"2018. március. 14. 21:30","title":"Merkel: Németország újra cselekvőképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde9f68d-0144-45f4-b992-e944731e53d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A március 15-i ünnepségek alatt indult be a szülés, a rendőrök utat törtek a házaspárnak. ","shortLead":"A március 15-i ünnepségek alatt indult be a szülés, a rendőrök utat törtek a házaspárnak. ","id":"20180316_Rendori_felvezetessel_indult_szulni_egy_no_Budapesten_mert_a_tomeg_miatt_nem_tudott_a_korhazba_jutni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde9f68d-0144-45f4-b992-e944731e53d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4c7900-c7fe-49ee-85b7-2869f819acc5","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Rendori_felvezetessel_indult_szulni_egy_no_Budapesten_mert_a_tomeg_miatt_nem_tudott_a_korhazba_jutni","timestamp":"2018. március. 16. 07:52","title":"Rendőri felvezetéssel indult szülni egy nő Budapesten, mert a tömeg miatt nem tudott a kórházba jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bőven vannak a történetben ellentmondások és ferdítések. Például az, hogy Kósa azt mondja, soha egy fillért nem fogadott el, miközben a közjegyzői papírban szerepelt egy 800 milliós ajándék Kósa édesanyjának. Aki - mint a sertéstelepes sztori óta tudjuk - nem stróman.","shortLead":"Bőven vannak a történetben ellentmondások és ferdítések. Például az, hogy Kósa azt mondja, soha egy fillért nem...","id":"20180314_Pontokba_szedtuk_a_Kosa_sztorit_boven_vannak_benne_ellentmondasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17260524-9893-4c7b-a32d-ae12dac2f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275bb0a7-fabf-4a1b-8e32-c377c513260e","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Pontokba_szedtuk_a_Kosa_sztorit_boven_vannak_benne_ellentmondasok","timestamp":"2018. március. 14. 20:57","title":"Pontokba szedtük a Kósa-sztorit, így kiütköznek az ellentmondások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnösnek találta a bíróság Ahmed H.-t, és hét évre ítélte a 2015-ös röszkei zavargások idején történtekért. A megismételt elsőfokú eljárás enyhébb ítéletet hozott, mint elődje.\r

\r

","shortLead":"Bűnösnek találta a bíróság Ahmed H.-t, és hét évre ítélte a 2015-ös röszkei zavargások idején történtekért...","id":"20180314_Megismetelt_elso_fok_het_ev_Ahmed_Hnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91cc43cf-7506-49c4-b6b6-30c425377e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be888c3-3062-4038-9775-b57cbf8fe313","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Megismetelt_elso_fok_het_ev_Ahmed_Hnak","timestamp":"2018. március. 14. 14:45","title":"Megismételt első fok: hét év Ahmed H.-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senki sem tudja, mire készül.","shortLead":"Senki sem tudja, mire készül.","id":"20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0df77-1e12-4666-9fb1-d451772284c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","timestamp":"2018. március. 14. 16:33","title":"Elon Musk most humoristákat toboroz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]