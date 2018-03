Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senki sem tudja, mire készül.","shortLead":"Senki sem tudja, mire készül.","id":"20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0df77-1e12-4666-9fb1-d451772284c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_Elon_Musk_most_humoristakat_toboroz","timestamp":"2018. március. 14. 16:33","title":"Elon Musk most humoristákat toboroz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3c7dd4-0f3b-4557-b0fd-049b868054e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök is hallatta a hangját, a Broadcom nem tehetett mást, mint hogy lemondjon bevásárlási szándékáról.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök is hallatta a hangját, a Broadcom nem tehetett mást, mint hogy lemondjon bevásárlási...","id":"20180314_visszalepett_a_broadcom_a_qualcomm_felvasarlasatol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3c7dd4-0f3b-4557-b0fd-049b868054e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ac97d0-6f80-4d00-97d6-e279c0c517aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_visszalepett_a_broadcom_a_qualcomm_felvasarlasatol","timestamp":"2018. március. 14. 17:01","title":"Lassan vége a történetnek: visszakozott a Broadcom az elnöki vétó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447e738-a0db-4381-a830-61ce7b139056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szépművészeti Múzeumnál is hosszú sorban állnak az emberek, hogy megnézzék az újranyílt Román csarnokot. ","shortLead":"A Szépművészeti Múzeumnál is hosszú sorban állnak az emberek, hogy megnézzék az újranyílt Román csarnokot. ","id":"20180315_Nem_csak_a_Bekemeneten_vannak_tomegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0447e738-a0db-4381-a830-61ce7b139056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a213a848-9ecd-4a76-95d7-dff23c5bfe44","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nem_csak_a_Bekemeneten_vannak_tomegek","timestamp":"2018. március. 15. 14:28","title":"Nem csak a Békemeneten vannak tömegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő ciklus végén költöznek, a palota teljes rekonstrukciója valószínűleg soha nem készül el.","shortLead":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő...","id":"201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48db5c1e-1081-47c6-ab4b-94a51aeb5ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","timestamp":"2018. március. 15. 10:00","title":"Kilátástalanul: csak csúszik és drágul Orbán nagy budai álmának beteljesülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp Réka Kinga. A sütemény viszont csak akkor jár, ha a miniszter lemond.","shortLead":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp...","id":"20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3329f-35eb-4f31-a7cc-365def90aba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","timestamp":"2018. március. 14. 19:12","title":"Tortát adnának Kósa \"1300 milliárdos miniszter\" Lajosnak, ha lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A Jobbik képviselői a Batthyány-örökmécsesnél tettek esküt a Szent Korona másolatánál, a baloldali ellenzék pedig a Szabadság híd tövében ünnepelt. A kutyapárt aktivistái sem maradtak otthon, az utolsó nagy ünnepi rendezvény pedig a diákoké volt, akik az Operaháznál állítottak fel színpadot.","shortLead":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán...","id":"20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d927fae-ca5b-4ab6-b568-18fb76d44368","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","timestamp":"2018. március. 15. 20:30","title":"Békemenettől diáktüntetésig: így ünnepelt Budapest március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a737e0b-63b2-41ee-a3b1-fe2b947e3545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás autógyártó adott munkatársai szabad szemmel jól látható prémiumot vihetnek haza, de nem olyan sokat, mint a dízelbotrány előtt.","shortLead":"A négykarikás autógyártó adott munkatársai szabad szemmel jól látható prémiumot vihetnek haza, de nem olyan sokat, mint...","id":"20180314_15_millio_forintos_bonusz_most_jo_lehet_a_nemet_audinal_dolgozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a737e0b-63b2-41ee-a3b1-fe2b947e3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90620ce-2e1b-4ff7-9c44-51b2c7cddc7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_15_millio_forintos_bonusz_most_jo_lehet_a_nemet_audinal_dolgozni","timestamp":"2018. március. 14. 15:21","title":"1,5 millió forintos bónusz, most jó lehet a német Audinál dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai napilap írásában Orbán nyugdíjasoknak szánt ajándékára, valamint az OLAF-jelentésre is kitér.","shortLead":"Az amerikai napilap írásában Orbán nyugdíjasoknak szánt ajándékára, valamint az OLAF-jelentésre is kitér.","id":"20180314_Tiborcz_utan_Kosa_euromilliardos_bizniszerol_is_cikkezik_a_The_New_York_Times","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83d72e6-710e-457f-b218-f204ec100388","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Tiborcz_utan_Kosa_euromilliardos_bizniszerol_is_cikkezik_a_The_New_York_Times","timestamp":"2018. március. 14. 17:16","title":"Tiborcz után Kósa eurómilliárdos bizniszéről is cikkezik a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]