[{"available":true,"c_guid":"64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","shortLead":"Kokorin, a Zenit csatára súlyos sérülést szenvedett.","id":"20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64699865-24e5-4474-b358-e391c6397bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d1daa1-98ca-4575-878a-372ed358847d","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Az_oroszok_a_vebe_elott_veszithetik_el_csatarukat","timestamp":"2018. március. 16. 11:29","title":"Újabb csapás a vébére készülő orosz válogantottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","shortLead":"A Samsung bejelentette, hogy a mai napon a világ számos országában elkezdődött új csúcstelefonjainak értékesítése.","id":"20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8988fdf3-6002-4fd5-8dc2-6ce0e7a46eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e968d0-03e7-49d5-8956-78306d656115","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_elkezdodott_a_samsung_galaxys9_es_galaxys9plusz_ertekesitese","timestamp":"2018. március. 16. 13:00","title":"Hivatalos: elkezdődött a Samsung Galaxy S9 és S9+ értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe91aa6-3c23-49ae-a23e-32c8ab4d72db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És az egészből egy lemez lesz.","shortLead":"És az egészből egy lemez lesz.","id":"20180315_A_legnagyobb_sztarok_dolgozzak_fel_Elton_John_legnagyobb_slagereit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe91aa6-3c23-49ae-a23e-32c8ab4d72db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e7a4aa-d41e-4316-9bf2-0fdcbea97276","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_A_legnagyobb_sztarok_dolgozzak_fel_Elton_John_legnagyobb_slagereit","timestamp":"2018. március. 15. 18:31","title":"A legnagyobb sztárok dolgozzák fel Elton John legnagyobb slágereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében a rendszerváltás óta eltelt márciusi ünnepekre tekintünk vissza.","shortLead":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében...","id":"20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9c733e-c356-42e1-975e-a7d3116be69d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","timestamp":"2018. március. 15. 06:30","title":"Révész: Válaszd 48-at! - bárkit és senkit (II. rész)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap. ","shortLead":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star...","id":"20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c1e19d-c1a4-4959-ab90-e070fe912120","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","timestamp":"2018. március. 15. 18:12","title":"George Lucas eszméletlen pénzből épít magának múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12e61a-e5db-4f38-ae36-f54662475385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már ha sikeres lesz Graz és Schladming pályázata a 2026-os téli olimpia és paralimpia megrendezésére.","shortLead":"Már ha sikeres lesz Graz és Schladming pályázata a 2026-os téli olimpia és paralimpia megrendezésére.","id":"20180315_Liu_Shaolinek_par_ora_autoutra_mehetnenek_az_olimpiai_aranyert_2026ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb12e61a-e5db-4f38-ae36-f54662475385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190a899a-edcf-44de-b0d6-b3e48cfd8eb2","keywords":null,"link":"/sport/20180315_Liu_Shaolinek_par_ora_autoutra_mehetnenek_az_olimpiai_aranyert_2026ban","timestamp":"2018. március. 15. 19:40","title":"Liu Shaolinék pár óra autóútra mehetnének az olimpiai aranyért 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő ciklus végén költöznek, a palota teljes rekonstrukciója valószínűleg soha nem készül el.","shortLead":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő...","id":"201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48db5c1e-1081-47c6-ab4b-94a51aeb5ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","timestamp":"2018. március. 15. 10:00","title":"Kilátástalanul: csak csúszik és drágul Orbán nagy budai álmának beteljesülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közös határvédelmet most már támogatják.","shortLead":"A közös határvédelmet most már támogatják.","id":"20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad952d-4dae-44df-a741-13c4601d2c91","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","timestamp":"2018. március. 14. 21:30","title":"Merkel: Németország újra cselekvőképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]