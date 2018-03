Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50737039-b2da-44cc-a271-b828be935dbd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint az elmúlt nyolc évben lejáratták, tönkretették azokat a szervezeteket, amelyek kritizálni merték Orbán Viktorékat. ","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint az elmúlt nyolc évben lejáratták, tönkretették azokat a szervezeteket, amelyek kritizálni...","id":"20180316_Vona_Orban_lovetni_is_fog","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50737039-b2da-44cc-a271-b828be935dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715092fb-e7f9-4ee6-8e23-18800647fcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Vona_Orban_lovetni_is_fog","timestamp":"2018. március. 16. 21:34","title":"Vona: Orbán lövetni is fog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.","shortLead":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0038d1-4838-4dfe-8ace-c7be22742f89","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","timestamp":"2018. március. 17. 08:12","title":"Ónos eső, havazás, hófúvás, mi jöhet még ezen a hétvégén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.","shortLead":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai...","id":"20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d74692-6d3c-425f-961c-e855c6bbade3","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","timestamp":"2018. március. 16. 15:50","title":"Kiesett a repülőgép ajtaján és meghalt az Emirates utaskísérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Befejezte szereplését a magyar csapat a phjongcshangi téli paralimpián: a szombati versenynapon a látássérült alpesi síző, Balogh Zsolt és vezetője, Bocsi Bence kiesett a műlesiklás első futamában, így helyezetlenül zárt.","shortLead":"Befejezte szereplését a magyar csapat a phjongcshangi téli paralimpián: a szombati versenynapon a látássérült alpesi...","id":"20180317_Teli_paralimpia_befejezte_szerepleset_a_magyar_csapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c397bea7-3c0d-49f6-9b4b-fea3fb22e1c1","keywords":null,"link":"/sport/20180317_Teli_paralimpia_befejezte_szerepleset_a_magyar_csapat","timestamp":"2018. március. 17. 10:34","title":"Téli paralimpia: befejezte szereplését a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap. ","shortLead":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star...","id":"20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c1e19d-c1a4-4959-ab90-e070fe912120","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","timestamp":"2018. március. 15. 18:12","title":"George Lucas eszméletlen pénzből épít magának múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Váratlanul Svédországba érkezett Észak-Korea külügyminisztere, Ri Jong Ho, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, és egyéb, mindkét félnek fontos kérdésekről tárgyaljon vendéglátóival. Valószínűnek tűnik, hogy az előre be nem jelentett találkozókon Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök májusra tervezett tárgyalásait készítik elő. \r

","shortLead":"Váratlanul Svédországba érkezett Észak-Korea külügyminisztere, Ri Jong Ho, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, és egyéb...","id":"20180316_Eszakkoreai_atomprogram__Svedorszag_kozvetit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf3461-eb2c-44bf-a17e-189b60889a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Eszakkoreai_atomprogram__Svedorszag_kozvetit","timestamp":"2018. március. 16. 06:45","title":"Észak-koreai atomprogram – Svédország közvetít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A délnyugat-angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az, hogy a történtekért Oroszországot terheli a felelősség - áll a brit, az amerikai, a francia és a német kormány Londonban ismertetett közös nyilatkozatában.\r

","shortLead":"A délnyugat-angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az...","id":"20180315_A_nyugati_nagyhatalmak_eliteltek_Oroszorszagot_a_brit_kemugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe6492-3266-4069-aea1-53c9dbaa07f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_A_nyugati_nagyhatalmak_eliteltek_Oroszorszagot_a_brit_kemugyben","timestamp":"2018. március. 15. 16:46","title":"A nyugati nagyhatalmak elítélték Oroszországot az idegméreg bevetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nálunk élő muzulmánok magától értetődően Németországhoz tartoznak, de nem kell miattuk feladnunk a hagyományainkat - mondta a Horst Seehofer.","shortLead":"A nálunk élő muzulmánok magától értetődően Németországhoz tartoznak, de nem kell miattuk feladnunk a hagyományainkat...","id":"20180316_Nemet_belugyminiszter_Az_iszlam_nem_tartozik_hozza_Nemetorszaghoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d848d23-bb09-49e6-808c-fe27d44fbedf","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Nemet_belugyminiszter_Az_iszlam_nem_tartozik_hozza_Nemetorszaghoz","timestamp":"2018. március. 16. 14:59","title":"Német belügyminiszter: Az iszlám nem tartozik hozzá Németországhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]