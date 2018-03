Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe91aa6-3c23-49ae-a23e-32c8ab4d72db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És az egészből egy lemez lesz.","shortLead":"És az egészből egy lemez lesz.","id":"20180315_A_legnagyobb_sztarok_dolgozzak_fel_Elton_John_legnagyobb_slagereit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe91aa6-3c23-49ae-a23e-32c8ab4d72db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e7a4aa-d41e-4316-9bf2-0fdcbea97276","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_A_legnagyobb_sztarok_dolgozzak_fel_Elton_John_legnagyobb_slagereit","timestamp":"2018. március. 15. 18:31","title":"A legnagyobb sztárok dolgozzák fel Elton John legnagyobb slágereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","shortLead":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","id":"20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776f9e7-8188-4254-a708-eb7a17005522","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","timestamp":"2018. március. 15. 15:55","title":"Szombat délutántól inkább ne induljanak útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b87a400-946c-4aed-a6c4-0d9ce0320a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több arra utaló jel szerint is a magyar származású Petra Collins mellett kötött ki Jennifer Aniston egykori férje, Justin Theroux. ","shortLead":"Több arra utaló jel szerint is a magyar származású Petra Collins mellett kötött ki Jennifer Aniston egykori férje...","id":"20180316_Magyar_szarmazasu_novel_randizgat_Jennifer_Aniston_exferje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b87a400-946c-4aed-a6c4-0d9ce0320a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23054ca-de13-45c8-a0df-3223ff8e7c47","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Magyar_szarmazasu_novel_randizgat_Jennifer_Aniston_exferje","timestamp":"2018. március. 16. 13:50","title":"Magyar származású nővel randizgat Jennifer Aniston exférje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump elnöksége idején ilyen kemény lépést még nem tettek az oroszok ellen.","shortLead":"Trump elnöksége idején ilyen kemény lépést még nem tettek az oroszok ellen.","id":"20180315_Trumpek_nagyon_odacsaptak_Putyineknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4175ac1f-0b41-43b4-b6ae-07bdc4e4894c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Trumpek_nagyon_odacsaptak_Putyineknak","timestamp":"2018. március. 15. 16:28","title":"Trumpék nagyon odacsaptak Putyinéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524c7d1-9727-4292-8f6a-63bb33522c12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi mindent nem csinálnak ezek a Soros-ösztöndíjasok?","shortLead":"Mi mindent nem csinálnak ezek a Soros-ösztöndíjasok?","id":"20180315_Nezegessen_fotokat_ahogy_a_fiatal_Orban_Viktor_SZDSZes_zaszlok_mellett_tuntet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2524c7d1-9727-4292-8f6a-63bb33522c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c049d40c-3e40-4244-a133-bb9c23f2e6e4","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nezegessen_fotokat_ahogy_a_fiatal_Orban_Viktor_SZDSZes_zaszlok_mellett_tuntet","timestamp":"2018. március. 15. 15:57","title":"Nézegessen fotókat, ahogy a fiatal Orbán Viktor SZDSZ-es zászlók mellett tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül üzent.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül üzent.","id":"20180316_Havasi_hulyeseg_Orban_Viktor_nem_visel_golyoallo_mellenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e30a0c-69e0-442f-9d3b-cc00bbbd5da9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Havasi_hulyeseg_Orban_Viktor_nem_visel_golyoallo_mellenyt","timestamp":"2018. március. 16. 11:05","title":"Havasi: hülyeség, Orbán Viktor nem visel golyóálló mellényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával szennyezett. Az amaránt kapható a magyarországi Lidl-üzletekben is, az áruházlánc figyelmeztet: ne együnk a bioélelmiszerből!","shortLead":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával...","id":"20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5eea68-ea50-4531-bce8-e8678627e67c","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 09:40","title":"A Lidlben is kapható bioélelmiszert hívnak vissza szalmonella miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt pedig pisztollyal kényszerítették, hogy szálljon ki az őt szállító gépkocsiból. Mindez a reggeli csúcsforgalom idején történt, egy kávézó közelében.\r

\r

","shortLead":"Aldo Moro volt olasz miniszterelnököt 40 évvel ezelőtt rabolták el Rómában: a politikus öt testőrét agyonlőtték, őt...","id":"20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e8085d-772f-43b8-b820-60707e70c038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a40f44-12f0-47c2-a5be-190171b2ba7d","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Negyven_eve_razta_meg_Olaszorszagot_Aldo_Moro_elrablasa","timestamp":"2018. március. 16. 16:38","title":"Negyven éve rázta meg Olaszországot Aldo Moro elrablása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]