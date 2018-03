Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre biztonsági emberek taszigálták ki a menetből. Unyatyinszky György – volt kollégánk – elmondta, hogy történt az eset.","shortLead":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre...","id":"20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cb5009-4df0-4a0b-b07b-cdfa665291bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","timestamp":"2018. március. 15. 13:20","title":"Videó: Kituszkolták a Békemenetről a Magyar Nemzet újságíróját, mert kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. ","shortLead":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell...","id":"20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dfefa2-2775-4277-88c2-256636a21433","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra tárgyalásra hívta az MSZP-P, az LMP és a Jobbik képviselőit.","shortLead":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra...","id":"20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524118b1-8e2a-4937-9bf6-9c05aed61297","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","timestamp":"2018. március. 15. 16:35","title":"Gyurcsány: Visszalép a DK-s jelölt Szél Bernadett javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Lazar_Romaniabol_harcol_a_nemzetallamok_diadalaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21b685c-b127-49e7-a8ea-c1c447abecb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Lazar_Romaniabol_harcol_a_nemzetallamok_diadalaert","timestamp":"2018. március. 15. 12:13","title":"Lázár Romániából harcol a nemzetállamok diadaláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504c4d17-e23b-47a1-a665-1a3fb5fde20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat, képeinket, hanem azért is, mert egy rövid időre ingyenessé tették az App Store-ban.","shortLead":"Érdemes egy próbát tenni az alábbi appal, és nemcsak azért, mert nagyon jópofán alakíthatjuk át vele videóinkat...","id":"20180316_videoshop_video_editor_rovid_ideig_ingyenes_videoszerkeszto_app","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504c4d17-e23b-47a1-a665-1a3fb5fde20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2e26c9-625c-493a-92f6-17c7ffe4d5b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_videoshop_video_editor_rovid_ideig_ingyenes_videoszerkeszto_app","timestamp":"2018. március. 16. 17:00","title":"Ingyenessé tettek egy nagyon jó appot, jól jöhet a videóihoz, képeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni egy uniós ügynökségek székhelyéről, mint ahogy most.","shortLead":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni...","id":"20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876290ed-27d8-4424-8f8b-4613a3d90db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","timestamp":"2018. március. 15. 21:25","title":"Az Európai Parlamentnek nem tetszik, ahogy kiválasztották az Európai Gyógyszerügynökség új helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","shortLead":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","id":"20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3e3e-6407-4261-8391-ae899a2cac9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","timestamp":"2018. március. 16. 18:20","title":"Óriásgraffitivel hívja fel a figyelmet Banksy a bebörtönzött kurd festőnőre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ef9ece-63b1-4fdd-94e7-ba48077dc16f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180316_Megvolt_a_BLsorsolas_elegtetelt_vesze_a_Juventus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ef9ece-63b1-4fdd-94e7-ba48077dc16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302d586-e1ef-4dc9-93ca-5a185b83ecba","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Megvolt_a_BLsorsolas_elegtetelt_vesze_a_Juventus","timestamp":"2018. március. 16. 12:24","title":"Megvolt a BL-sorsolás: most elégtételt vesz a Juventus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]