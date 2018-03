Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","shortLead":"Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.","id":"20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced25407-c63e-4630-a991-d6099eb6d2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Majdnem_ketszazan_fagytak_meg_az_idei_telen","timestamp":"2018. március. 19. 10:27","title":"Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6199fa-7ef3-46d1-97ec-8d5cef2b20de","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Egy_eve_nincs_velunk_aki_nem_csak_egy_mufajt_ihletett_hanem_a_Vissza_a_jovobe_legemlekezetesebb_jelenetet_is","timestamp":"2018. március. 18. 09:37","title":"Egy éve nincs velünk, aki nem csak egy műfajt ihletett, hanem a Vissza a jövőbe legemlékezetesebb jelenetét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","shortLead":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","id":"20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6879c-f9e4-4ee0-ae76-54442c4b1039","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","timestamp":"2018. március. 18. 11:53","title":"Deutsch Tamás megcsinálta bécsi videóját - Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek kiérlelt ideológiája ellenére sem új gazdasági elitet, sem erős középosztályt nem sikerült összekovácsolnia az elmúlt nyolc évben.","shortLead":"Önkényes törvényalkotással és függőségi viszonyok kialakításával tartja össze rendszerét Orbán Viktor kormányfő, akinek...","id":"201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b315fb1b-aa34-4df4-9f62-6a6a72d4b145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99250122-bed0-4d30-a19f-ddb378f7b9db","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__csaladias_ujraelosztas__orbandinasztia__kudarcok__lanyos_zavaraban","timestamp":"2018. március. 18. 09:30","title":"Orbán Viktor hiába hirdetett meg új gazdasági modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d44288-c6b6-4b7e-86c4-b7d855830069","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 100 éves találmányok mindegyikét egyetlen nő álmodta meg, aki előbb a filmvásznakon vált híressé.","shortLead":"A több mint 100 éves találmányok mindegyikét egyetlen nő álmodta meg, aki előbb a filmvásznakon vált híressé.","id":"20180318_tudta_hogy_egy_holgy_talalta_fel_az_iranyjelzot_a_feklampat_es_az_ablaktorlot_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d44288-c6b6-4b7e-86c4-b7d855830069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3f26ac-6e33-4537-828d-f33489cb8075","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_tudta_hogy_egy_holgy_talalta_fel_az_iranyjelzot_a_feklampat_es_az_ablaktorlot_is","timestamp":"2018. március. 18. 07:41","title":"Tudta, hogy egyetlen nő találta fel az irányjelzőt, a féklámpát és az ablaktörlőt is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","shortLead":"Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett.","id":"20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255e05f7-bb64-4b1e-8aea-b7e1d3b101e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b05ace-0857-45ca-a614-120fa59f9f09","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Erzsebetvarosban_is_tobb_szaz_ajanlast_masolhatott_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 17. 17:02","title":"Erzsébetvárosban is több száz ajánlást másolhatott Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201810_behalozott_tarsadalom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc42e141-0804-4b63-9308-e8cebcbb2bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f46422-5c4e-444e-9369-1ca25722f741","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810_behalozott_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 18. 09:40","title":"A Fidesz elitcserét hirdetett, de klientúraépítés lett belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte a volt kémet.","shortLead":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte...","id":"20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc1ba-d969-41db-b98c-8172f3e454ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","timestamp":"2018. március. 17. 21:17","title":"Visszavágtak a csehek az orosz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]