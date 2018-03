Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz. (Vagy fordítva: ugyanakkora tárhelyen jóval szebb fotók férnek majd el.) A Windowsba most érkező újfajta képtömörítés sokkal hatékonyabb, mint a korosodó JP(E)G. De sok androidosnak meggyűlik majd a baja az újfajta képekkel.","shortLead":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz...","id":"20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42251a-9b24-4d26-9b19-f9870cb194a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","timestamp":"2018. március. 18. 13:03","title":"Ön is JPG-ben tartja a képeit? Felejtse el az egészet, itt a sokkal jobb új formátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak másodfokú riasztások. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni, illetve arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.","shortLead":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak...","id":"20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63c5386-7c9b-467e-9281-eee0d155d9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","timestamp":"2018. március. 17. 23:40","title":"Kiadták a vörös riasztást: ónos eső, havazás, életveszélyes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","shortLead":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","id":"20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300a7ceb-8939-40e9-b9db-4e2d095985c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","timestamp":"2018. március. 19. 13:29","title":"Havazás: kilencezer háztartásban még mindig nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","shortLead":"Nagy autó a Porsche Cayenne, de a busz még nagyobb.","id":"20180318_video_porsche_damjanich_utca","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92254905-fc92-43ef-a460-725d177dc924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23125f8-bcce-4018-9e26-320a33668800","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_video_porsche_damjanich_utca","timestamp":"2018. március. 18. 11:41","title":"Videó: tényleg akkor veszi észre a buszt ez a budapesti porschés, amikor telibe találja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","shortLead":"Gesztely és Újharangod valamint Vilmány és Fony között járhatatlan még az út.","id":"20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa4a5df-5f23-43ef-a184-95e1d344746d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81da571-14b4-480b-863e-333bd390515f","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_ket_jarhatatlan_ut_van_meg_a_vonatok_elvileg_kozlekednek","timestamp":"2018. március. 19. 06:06","title":"Két járhatatlan út van még, a vonatok elvileg közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott ellenzéki megbeszélésen. Molnár Gyula álláspontja átgondolására kéri az LMP-t, és hétfőn az MTI-nek azt mondta, ezeken a mindenkinek feltételeket szabó tárgyalásokon \"nem nagyon\" kívánnak részt venni, nyitottak ugyan, de bizonyos határokat nem tudnak átlépni.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott...","id":"20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0b890-3baf-4485-8875-f60919be72d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","timestamp":"2018. március. 19. 16:04","title":"Molnár Gyula azt üzente az LMP-nek, gondolják át álláspontjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","shortLead":"Havazás, fagyott eső, ónos eső nehezítheti a közlekedést. Pár napig kitart még a fagy.","id":"20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e645feb2-cc23-4ca1-8df4-ae4c33e56ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf39f2a-b824-4eca-a926-122cebec770f","keywords":null,"link":"/idojaras/20180319_ujra_havazik_az_orszag_nagy_reszen_indulas_elott_tajekozodjunk_az_utviszonyokrol","timestamp":"2018. március. 19. 06:35","title":"Újra havazik az ország nagy részén, indulás előtt tájékozódjunk az útviszonyokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]