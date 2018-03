Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Majdnem kétszázan fagytak meg az idei télen - Az emberek majdnem fele saját otthonában hűlt ki.

Belső vizsgálatot indított a Facebook, miután kiderült, hogy sáros lehet az egyik alkalmazott az adatgyűjtésben - A Cambridge Analytica politikai célból gyűjtött, etikailag megkérdőjelezhető módon adatokat amerikai választókról, hogy aztán finomhangolt "politikai fegyverként" használják az információkat a kampányban.

Erzsébetvárosban is több száz ajánlást másolhatott Lévai Katalin pártja - Találtak olyan gyanús ajánlást, amelyet halott személy jegyzett. Fülke: Orbán harcba küldte az "erőt", Gyurcsány betévedt a látványkonyhába - A miniszterelnök már ott tart, hogy önmagát azonosítja a nemzettel. Ezzel egy időben Karácsony Gergely olyan lett, mint a szója, miközben Kósa Lajos mattolta a kormányt.

„A dizájn Magyarországon olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá" - A jó dizájn nem egyszer maga a marketing – vallják a HVG Extra Business által megkérdezett hazai belsőépítészek, dizájnerek és iparművészek.

Londonban már hidrogénes rendőrautókkal járőrőznek - A bűnözők nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás Toyota Miraihoz. Ezzel egy időben Karácsony Gergely olyan lett, mint a szója, miközben Kósa Lajos mattolta a kormányt. Három hét és választás, a Fidesznek pedig semmi sem lesz drága. A hvg.hu közéleti podcastja, a Fülke március 15-ről szól.","shortLead":"A miniszterelnök már ott tart, hogy önmagát azonosítja a nemzettel. Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek - A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, de mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni?

Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó - Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat. De mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni? Most ennek nyomára bukkantak szakemberek.","shortLead":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett...","id":"20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a76a5c-913e-4d81-b5b0-0e08654a04a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2018. március. 18. 16:13","title":"Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]