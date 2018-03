Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke részletesen bemutatta, milyen minisztériumi struktúrát képzelnek el arra az esetre, ha kormányzati szerephez jutnának. Neveket nem mondott Vona Gábor. ","shortLead":"A Jobbik elnöke részletesen bemutatta, milyen minisztériumi struktúrát képzelnek el arra az esetre, ha kormányzati...","id":"20180318_ket_helyettese_lenne_vona_gabornak_ha_o_lenne_a_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ec962-9b32-4ae9-a082-e7675bd18ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_ket_helyettese_lenne_vona_gabornak_ha_o_lenne_a_miniszterelnok","timestamp":"2018. március. 18. 16:35","title":"Két helyettese lenne Vona Gábornak, ha ő lenne a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","shortLead":"Szombat óta több mint négyszázharminc helyen segített a katasztrófavédelem.","id":"20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300a7ceb-8939-40e9-b9db-4e2d095985c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Havazas_kilencezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram","timestamp":"2018. március. 19. 13:29","title":"Havazás: kilencezer háztartásban még mindig nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak másodfokú riasztások. Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni, illetve arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.","shortLead":"Első-, másod- és harmadfokú riasztásokat is kiadtak a hófúvás miatt. Az ónos eső miatt is több járásban vannak...","id":"20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fff022-da9b-4de6-941a-afcf62b355df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63c5386-7c9b-467e-9281-eee0d155d9ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Kiadtak_a_voros_riasztast_onos_eso_havazas_eletveszelyes_autozni","timestamp":"2018. március. 17. 23:40","title":"Kiadták a vörös riasztást: ónos eső, havazás, életveszélyes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű, hanem a magzat pillanatnyi igényeihez igazodó elegyét szállítja, ezt pedig nemigen lehet helyettesíteni.","shortLead":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű...","id":"201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4dda-77be-4a0c-ba42-5fafa9651f15","keywords":null,"link":"/tudomany/201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","timestamp":"2018. március. 18. 17:30","title":"Nagyon dolgoznak a mesterséges anyaméhen, de van ezzel egy-két komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is ismerik. Egy rajongó most soha nem látott módon igyekezett előadni: tollal, papírral, matematikai egyenlet felírásával. ","shortLead":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is...","id":"20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670d504-bbc8-4ae2-94a4-3acf72aa2b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Méghogy a matematika nem gyönyörű: indítsa el a videót, kapcsolja be a hangot és halljon csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök már ott tart, hogy önmagát azonosítja a nemzettel. Ezzel egy időben Karácsony Gergely olyan lett, mint a szója, miközben Kósa Lajos mattolta a kormányt. Három hét és választás, a Fidesznek pedig semmi sem lesz drága. A hvg.hu közéleti podcastja, a Fülke március 15-ről szól.","shortLead":"A miniszterelnök már ott tart, hogy önmagát azonosítja a nemzettel. Ezzel egy időben Karácsony Gergely olyan lett, mint...","id":"20180318_Fulke_Orban_Viktor_Fidesz_Bekemenet_valasztas_kampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2083c8bd-9329-4b4d-b251-b1c5da632f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Fulke_Orban_Viktor_Fidesz_Bekemenet_valasztas_kampany","timestamp":"2018. március. 18. 10:00","title":"Fülke: Orbán harcba küldte az \"erőt\", Gyurcsány betévedt a látványkonyhába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","shortLead":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","id":"20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8b74db-9688-4992-9e15-da332ccc0510","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","timestamp":"2018. március. 19. 10:05","title":"\"Mindenki, akit megszólaltatnak, csak ürügy ahhoz, hogy önmagukat kellessék\" – Friderikusz búcsúadásában alázott tévéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c54c17-e5e5-4300-b65d-4ed1122329d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átnevezte a Google az androidos okosórákhoz kapcsolódó operációs rendszerét. Az okok között nagy súllyal szerepelnek az iPhone-okat használók.","shortLead":"Átnevezte a Google az androidos okosórákhoz kapcsolódó operációs rendszerét. Az okok között nagy súllyal szerepelnek...","id":"20180319_az_android_wera_uj_neve_wearos_by_google","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c54c17-e5e5-4300-b65d-4ed1122329d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783e18fb-2718-4f29-be70-c280620ef8a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_az_android_wera_uj_neve_wearos_by_google","timestamp":"2018. március. 19. 13:00","title":"Kiderült: az iPhone-osok miatt nevezte át a Google az Android Weart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]