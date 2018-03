Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6e6c05e-98ea-414e-a3e3-f5039d310681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez ugyanis egy elektromos Mercedes GLA-klón, amilyen a hajtását tekintve az eredetiben nincs.","shortLead":"Ez ugyanis egy elektromos Mercedes GLA-klón, amilyen a hajtását tekintve az eredetiben nincs.","id":"20180319_kinai_auto_koppintas_mercedes_gla_elektromos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e6c05e-98ea-414e-a3e3-f5039d310681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85eb67d-7e64-4498-95ca-545e8e471869","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_kinai_auto_koppintas_mercedes_gla_elektromos","timestamp":"2018. március. 19. 19:01","title":"Ez egy olyan kínai Merci-koppintás, aminek nincs eredetije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb23d6d-131b-4e0a-a609-e13d9a877e6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kilencéves fiú agyonlőtte 13 éves nővérét az USA Mississippi államában, miután összevesztek azon, ki játsszon a videojátékkal.

