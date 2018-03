Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196","c_author":"","category":"vilag","description":"Több olyan videó is felkerült a világhálóra, amelyek azt bizonyítják, csalások tarkították a Vlagyimir Putyin hivatalban lévő orosz államfő győzelmét hozó vasárnapi elnökválasztást. A manipulációk tényét Moszkva is elismeri, ám a hivatalos magyarázat szerint a csalások csak kevés körzetet érintettek.","shortLead":"Több olyan videó is felkerült a világhálóra, amelyek azt bizonyítják, csalások tarkították a Vlagyimir Putyin...","id":"20180319_Oroszorszagi_elnokvalasztas__csalast_bizonyito_videok_jelentek_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c84963-02ed-4236-be05-ae45c2c1d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea6edaf-2562-451c-a582-4b1263b9cf9c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Oroszorszagi_elnokvalasztas__csalast_bizonyito_videok_jelentek_meg","timestamp":"2018. március. 19. 10:52","title":"Oroszországi elnökválasztás – csalást bizonyító videók jelentek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","shortLead":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","id":"20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dad895-7d57-4bfd-8f1b-e04b925f74f3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","timestamp":"2018. március. 20. 12:15","title":"Egészségügyi megelőzés és spórolás: ezért se vágassa ki egy város a fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5688989a-2c00-40e7-ae5a-202d37b5c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó hamarosan egy minden korábbinál kisebb divatterepjáró-újdonsággal fog előrukkolni.","shortLead":"A négykarikás gyártó hamarosan egy minden korábbinál kisebb divatterepjáró-újdonsággal fog előrukkolni.","id":"20180320_audi_q1_sokat_kesik_de_biztosan_jon_a_divatos_aprosag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5688989a-2c00-40e7-ae5a-202d37b5c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea500a8-0435-41d6-a83d-cecbb734a8bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_audi_q1_sokat_kesik_de_biztosan_jon_a_divatos_aprosag","timestamp":"2018. március. 20. 08:21","title":"Audi Q1: sokat késik, de biztosan jön a divatos apróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","shortLead":"A Momentum elnökét is beválogatták arra a tízes listára, amelyiken Emma Watson is ott van.","id":"20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c4b29-93ee-49b0-b12d-9c9ee2b4aa9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_FeketeGyor_Andras_az_Ev_europai_embere_lehet","timestamp":"2018. március. 19. 12:16","title":"Fekete-Győr András az Év európai embere lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás Toyota Miraihoz, de a környezetvédők biztosan szívesen mennének vele egy kört.","shortLead":"A bűnözök nem tudni, mit fognak szólni a Metropolitan Police Service legújabb szerzeményéhez, egy üzemanyagcellás...","id":"20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641f1a37-f750-4a25-ab3d-d5b5e402a282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2b5b5e-ccbf-4f4b-a823-99c7816692e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_hidrogen_rendorauto_toyota_mirai","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Londonban már hidrogénes rendőrautókkal járőröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem köszönhetünk el végleg a téltől.","shortLead":"Még mindig nem köszönhetünk el végleg a téltől.","id":"20180320_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_hofuvas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43cc849f-f4db-4c8e-b133-3740666bde23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eb159e-b83d-4a48-9cb1-c112af15f183","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Harom_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 20. 07:28","title":"Hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","shortLead":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","id":"20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741520a0-019c-4fce-8022-00a2e46fe1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","timestamp":"2018. március. 19. 06:59","title":"Itt vannak a friss útinfók, több helyen történt baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]