[{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","shortLead":"Szervezze meg az RTL a kampányt, ha attól átláthatóbb lesz, mire megy el a pénz – üzent a pártelnök.","id":"20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7313a04-5f46-4f93-992b-f6c5fafea09a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Kiakadt_az_Osszefogas_Part_elnoke_mert_kamupartnak_neveztek_oket","timestamp":"2018. március. 20. 09:47","title":"Kiakadt az Összefogás Párt elnöke, mert kamupártnak nevezték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült meggyőzni egymást arról, kell-e a Jobbik a kormányváltáshoz vagy sem. Szél Bernadett LMP-társelnök szerint volt értelme eljönni, kiderült, van, aki csak szavakban akar kormányváltást.","shortLead":"Tárgyalóasztalhoz csábította az LMP-t Gyurcsány Ferenc, de a végeredményre nem lehet büszke. Úgy tűnik, nem sikerült...","id":"20180318_dk_mszp_lmp","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42df9dec-2053-4770-b2e7-66c94a540313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf47951-1823-4bb7-9039-1536f6ab6a21","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_dk_mszp_lmp","timestamp":"2018. március. 18. 19:32","title":"Gyurcsány egy célját elérte a vasárnapi tárgyaláson, de egy tapodtat se mozdultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég eladására tett kísérletek meghiúsultak.","shortLead":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába...","id":"20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0a061-f886-4ed6-baaf-c90f35b15d55","keywords":null,"link":"/elet/20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","timestamp":"2018. március. 20. 11:15","title":"Eltörölték a titoktartást, megszólalhatnak Weinstein áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú diagnosztikai eljárásokat végzi a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – állítja Balog Zoltán minisztériuma. Hogy ezt honnan veszik, az nem derült ki, ugyanis az új szolgáltatónak komoly egészségügyi tapasztalata nincs, eddig textilárukkal foglalkozott, így egyenruhát és derékszíjat gyártott a TEK-nek. Az Országgyűlés honlapjára kikerült hivatalos válaszból éppen csak az nem derül ki, ki a felelős és mi a magyarázat a történtekre.","shortLead":"„Lényegesen magasabb technológiai színvonalat” fog nyújtani az a cég, amelyik a jövőben a CT és más életfontosságú...","id":"20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec994e66-8e6e-44fb-83f5-a3cb57eddd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cbaa15-9038-4514-873b-41d732b3cfff","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Magasabb_szinvonal_miatt_kell_mobil_CThez_hurcolni_a_daganatos_betegeket","timestamp":"2018. március. 19. 10:15","title":"Balogék hülyének néznek: Jobb színvonal miatt kell mobil CT-hez hurcolni a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni a választási részvétel mellett? A Comedy Centralnak sikerült.","shortLead":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni...","id":"20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8422eda-d4af-4add-9b65-278282e1948f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Megszületett a leghatásosabb választási mozgósító videó a Comedy Centraltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz. (Vagy fordítva: ugyanakkora tárhelyen jóval szebb fotók férnek majd el.) A Windowsba most érkező újfajta képtömörítés sokkal hatékonyabb, mint a korosodó JP(E)G. De sok androidosnak meggyűlik majd a baja az újfajta képekkel.","shortLead":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz...","id":"20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42251a-9b24-4d26-9b19-f9870cb194a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","timestamp":"2018. március. 18. 13:03","title":"Ön is JPG-ben tartja a képeit? Felejtse el az egészet, itt a sokkal jobb új formátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor az interneten szétküldött vallási útmutatás miértjét firtattuk. A „kormánypártok sikeréért” szeretne tenni a vallási sablonnal, amiben Semjén Zsolt dicsőítésén keresztül mutatja be, hogyan magasztaljuk a kormánypárt tagjait, mert szerinte a „lét a tét” az április 8-i választáson. Nem derült ki, hogy valóban lelkész volt-e vagy az interneten terjesztett médiahackről van szó, az egyik címzett szerint maga a jelenség a fontos a kampány finisében.","shortLead":"Többrészes, kidolgozott imamintát terjeszt egy nyugalmazott református lelkész, legalábbis annak nevezte magát, mikor...","id":"20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079eac77-764c-4a22-9808-a33e04c7cfd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Hos_lesz_Semjen_Zsolt_magva_a_foldon__kormanyparti_imaminta_terjed_a_neten","timestamp":"2018. március. 20. 10:20","title":"„Hős lesz Semjén Zsolt magva a földön” – kormánypárti imaminta terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6cca99-322b-4e7b-b792-6eb3226ce467","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Luigi Di Biagio ideiglenes szövetségi kapitány várja a támadót.","shortLead":"Luigi Di Biagio ideiglenes szövetségi kapitány várja a támadót.","id":"20180319_csak_balotellin_mulik_lesze_meg_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6cca99-322b-4e7b-b792-6eb3226ce467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7beca2-6615-44af-bfc5-6d31d56332ef","keywords":null,"link":"/sport/20180319_csak_balotellin_mulik_lesze_meg_valogatott","timestamp":"2018. március. 19. 20:57","title":"Csak Balotellin múlik, lesz-e még válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]